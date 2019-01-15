【UGL案】泛民區會提呈討論獲通過　主席仍拒批　被轟濫權

早前律政司放棄就前特首梁振英涉收受澳洲UGL 5000萬元利益案提出起訴，決定引起民主派不滿，要求律政司司長鄭若驊到立法會解畫。 除立法會外，民主派亦將戰線擴展到地區，深水埗區議會於今日（15日）舉行會議，有議員要求討論鄭若驊處理UGL案的爭議。惟有關提呈在獲在席過半數議員通過後，仍遭當區區議會主席張永森拒絕批准，原因竟是鄭若驊將於本月內兩次赴立法會交代，決定隨即惹來多名議員不滿，舉牌抗議主席濫權，剝奪議員提案權。

提呈在獲在席過半數議員通過後，仍遭當區區議會主席張永森拒絕批准，原因竟是鄭若驊將於本月內兩次赴立法會交代，決定隨即惹來多名議員不滿，舉牌抗議主席濫權剝奪議員提案權。（fb截圖）

民協深水埗區議員譚國僑在會上根據會議常規第13(2)條提呈，要求把討論UGL案，加入議程並付諸表決，提呈在11票支持、10票反對下獲得通過。惟張辯稱該常規亦列明提呈獲通過後，主席「可以」決定接納，英文是「May」，他最終決定不接納。

多名民主派議員包括民協何啟明等，隨即離開座位，高舉紙牌走近主席位置抗議，又高呼「主席濫權」、「剝奪議員提案權」等口號。張就宣布休會5分鐘，並起身離開。他雖然一度遭到何啟明要求他留下解釋，但張最終仍在民建聯議員鄭泳舜、區議會副主席陳偉明護送下離開會議室。