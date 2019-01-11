【有片】劉業強上載野豬撞到小童飛起短片　重申勿輕視野豬問題

經民聯立法會議員劉業強日前發表引入野豬天敵，減少野豬數量的言論，引起社會關注，漁護署今日（11日）表示所謂「天敵」其實包括獅子、老虎。 劉業強晚上在Facebook回應，表示自己「不擅辭令，喺議事廳講得唔清楚」，並上載一段朋友拍攝傳給他的21秒短片，一名小朋友在數碼港公園踩單車時，被一頭早在附近的野豬突襲，令其連人帶車被拋起，驚險萬分。

從劉業強上載的短片可見，一名小朋友在草地上踩單車，附近有一隻疑似野豬的物體在草地上漫步，突然「野豬」高速衝向小孩，令其連人帶單車被拋起。小朋友受驚後馬上起立，即衝向家人尋求保護，而野豬則被附近兩隻狗隻追擊，之後消失過程十分驚險。

短片最後寫有：「再唔做嘢，唔通真係要引入野豬天敵？」

劉業強今晚在facebook貼文，為早前的野豬天敵論解畫。（facebook截圖）

↓↓↓小孩被野豬撞到飛起過程↓↓↓

劉業強在Facebook貼文指，有關影片是朋友拍攝，拍攝地點是數碼港公園，重申雖然片中的小孩最後無事，但野豬具攻擊性，「野豬是野生動物，不是寵物，我哋千祈唔好輕視問題而令悲劇發生」。

對於自己早前引入野豬天敵治理野豬的言論，他最後在貼文加上hashtag「不是引狼入室亦非放虎歸山只是不擅辭令」、「只想喚醒全城關注野豬滋擾問題」、「野豬是野生動物不是寵物」、「笑還笑記得唔好餵野豬」，以及「唔好因為輕視而令悲劇發生」，望社會關注野豬問題。