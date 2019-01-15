漁護署倡清理廚餘減野豬　梁振英：哪野豬一家大小吃什麼？

野豬問題近日成為政圈熱話，前特首梁振英亦加入戰陣討論，日前在其facebook專頁發帖，圖文並茂指出其住所附近經常出現野豬的蹤跡，質疑「野狗野貓會被人道毀滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇」? CY今日繼續狙擊野豬問題，不過立場似一百八十度轉變，反對漁農署以清理廚餘減少野豬數目的計劃，批評：「平白餓死野豬，人道嗎？」又指肚餓的野豬，攻擊人的可能性更大。

梁振英日前上傳一張不知道是否由他拍攝，野豬在垃圾桶尋食的照片，未知是否想對野豬問題反映不滿。(梁振英fb)

CY日前在facebook發帖，並附上一張拍攝公共垃圾站的照片，可見垃圾散布一地，衛生情況惡劣。之後他再上傳一張不知道是否由他拍攝，野豬在垃圾桶尋食的照片。他在帖文批評，野豬問題是嚴重的社區衛生問題，沒有野豬，垃圾站一帶就不會有廚餘，就不會有那麼多的野狗野貓老鼠和曱甴。又說野狗野貓會被人道毀滅、老鼠和曱甴會被毒殺，「野豬為甚麼有不同待遇？」

事隔短短幾日，梁振英再度「出擊」，但今次的「箭靶」不是野豬，而是漁農署。他首先提到東區區議會今日開會討論野豬管理行動，漁護署人員在會上說，大多數野豬滋擾事件源於覓食。梁振英筆鋒一轉，說野豬食量大，在郊野公園一帶沒有足够的天然食物，因此吃垃圾裡的厨餘。他問道：「垃圾桶和垃圾站管理好了，野豬不能吃垃圾裡的廚餘，哪野豬一家大小吃什麼？」

梁振英意猶未盡，續追問：「平白餓死野豬，人道嗎？肚餓的野豬，攻擊人的可能性更大。」看來CY確實很關心野豬一家大小的「伙食」問題。

梁振英兩次講野豬原文對比↓↓↓