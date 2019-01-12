棄找野豬天敵　漁護署長研重開殺界　擬人道毀滅具威脅大豬

「野豬出沒注意」，近年時有發現野豬在鬧市出沒，甚至有人被襲，漁護署署長梁肇輝接受NOW電視新聞台訪問時表示，署方現時已經委託大專院校設計新款垃圾桶，以及盡快找出試點進行，令野豬難以推跌或揭開來覓食，又會考慮人道毀滅較具攻擊性的野豬。

去年首10個月漁護署接獲679宗野豬出沒或滋擾個案，當中5宗涉及野豬傷人。（資料圖片/林振華攝）

漁護署僅六人負責絕育及野放

漁護署至今主要為野豬進行絕育及搬遷至遠離民居地方，已減少野豬對市民的威脅，至今已為54隻野豬避孕或作出絕育；此外，由2017年起，暫停由民間狩獵隊射殺野豬，署方正檢討有關做法，梁肇輝說：「現時考慮就一些可能攻擊性較強或體型較大對市民有所威脅的野豬，將會作出人道處理，不再只作出野放。」

去年首10個月漁護署接獲679宗野豬出沒或滋擾個案，當中5宗涉及野豬傷人，可是，現時漁護署負責為野豬絕育及野放的隊伍僅得6人，行動上有困難。梁表示，計劃增加人手處理，「人手方面需要適當調配，現時先行先導計劃，調配人手，我哋也要加強人手安排。」

漁護署現時主要為野豬絕育及搬遷至遠離民居地方，作為應對方法。（漁農署圖片）

野豬影響民居的問題近年時有發生，經民聯立法會議員劉業強日前發表引入野豬天敵，減少野豬數量的言論，引起社會嘩然。漁護署昨日（11日）表示，所謂「天敵」其實包括獅子、老虎，如只是單純為了管理野豬，而引入其天敵，風險會高過其他方法，署方暫時不會考慮。