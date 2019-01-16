【UGL案】尋求外判法律意見非慣例 　鄭若驊：3年僅1宗外判案件

律政司早前以「證據不足確立達至定罪」為由，決定不檢控前特首梁振英被指收取UGL 5000萬款項一事，遭外界質疑律政司沒有就案件諮詢獨立法律意見的做法。 律政司司長鄭若驊今（16日）到立法會接受議員質詢，會後再次表明「不會因一個人的社會地位、政治背景而作出任何偏頗的事情」，她表示一般刑事檢控由司內同事處理，若案件涉及司內人士，會選擇外聘大律師尋求法律意見，強調尋求外判法律意見並非慣常做法。 她承認「以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」等6項因素都會作為考慮是否將案件外判的情況，惟在梁振英案，此項不適用。

律政司早前以「證據不足確立達至定罪」為由，決定不檢控前特首梁振英被指收取UGL 5000萬款項一事，遭外界質疑律政司沒有就案件諮詢獨立法律意見的做法。（資料圖片/余俊亮攝）

鄭若驊會後見傳媒時強調，「不會因該決定對社會或者政治有何影響，或對某政黨、甚至政府有影響而讓該決定受到不良影響」，重申從頭到尾均按法律和證據作決定。

鄭若驊又提及，一般刑事檢控由司內同事處理，只有案件涉及司內人士才會選擇外聘大律師尋求法律意見，她又引用過去3年律政司尋求外判大律師的數字，在2016年為0宗、17年有1宗及18年有0宗，強調尋求法律意見並非慣常做法。

被問到前特首曾蔭權因任內無利益申報而被檢控，為何前特首梁振英同樣在任內無申報而不獲檢控？鄭若驊稱不可以就個別案件評論，但指按慣常做法，律政司不會「隨隨便便」回應不檢控的決定，但有情況如社會關注時，律政司會作適當回應的聲明，但基於檢控守則，需尊重涉案人士的私隱，以保障司法公正，不能因而將證據提出，避免守則中提及發生「公審」的情況，「相關人士沒有刑事司法程序的保障，這對香港的司法公正不是好事」。

鄭若驊離開時繼續被記者追問會否重新檢視不檢控的決定。（張浩維攝）

鄭若驊離開時繼續被記者追問會否重新檢視不檢控的決定，她指，律政司已下檢控決定，所以如果有特別原因，例如有人發現新證據，而執法機構覺得要再取法律意見時，律政司就會再處理。