【UGL案】林卓廷不滿鄭若驊未交代理據　陳淑莊批鄭忘與CY共事過

律政司司長鄭若驊今日（16日）到立法會，回應律政司不檢控前特首梁振英收澳洲企業UGL 5000萬元的決定，多名民主派議員不滿鄭若驊的答覆，其中民主黨立法會議員林卓廷指鄭若驊仍未回答不檢控的理據，而公民黨立法會議員陳淑莊批評，鄭若驊表示忘記曾與梁振英在交通諮詢委員會「共事」6年。

林卓廷指鄭若驊仍未回答不檢控的理據。（張浩維攝）

林卓廷認為，鄭若驊的表現令他非常憤怒：「重重複複朗讀《檢討守則》，不斷拉布，連建制派議員黃定光問完問題都要追問一次，（鄭若驊）再拉多一次布。」他認為，鄭若驊仍未回答好多重要問題，包括不檢控理據。

林卓廷表示，根據律政司《檢控守則》第一點，要促進檢控工作貫徹一致，杜絕不同案件出現不必要的不當差異。

林卓廷指，鄭若驊在立法會上引述近年外判大律師尋求法律意見的案件宗數少，涉特首和高官的刑事案件屈指可數，但案件皆獲外間大律師的法律意見，他質疑律政司為何今次違背《檢控守則》。

陳淑莊就提出，鄭若驊任交諮會主席期間，涉嫌與時任行政會議召集人梁振英「共事」6年，根據交諮會主席職權，主席需直接向行會或特首提出意見，以及定期向行會匯報，陳淑莊批評鄭若驊在會上卻表示忘記是否曾與梁振英共事：「由04年至10年他們共事6年，居然當我問鄭若驊時候，她居然話『唔記得』，究竟她還有甚麼事情不記得，僭建不記得，同梁振英共事話不記得。」基於6年關係，以及過往律政司司長曾多次因避嫌轉交案件予下屬，陳淑莊質疑為何鄭若驊今次不再此事避嫌，而鄭若驊在會上未能解釋得到。

陳淑莊又指出，過去就梁振英UGL事件，2014年10月9日，律政司曾發聲明指時任司長袁國強不會處理案件，授權時任刑事檢控專員楊家雄處理。陳淑莊質疑，鄭若驊上任後，將案件由刑事檢控專員手上接過處理，律政司卻不發新聞稿，有違慣常做法：「如許仕仁案，無論誰接手，律政司清清楚楚說由律政司轉去刑事檢控專員，新接任的刑事檢控專員可能有利益衝突，又轉回律政司司長，整個過程是由新聞稿發送，但今次唯獨是UGL，到今日我不明白為何這麼神秘地鄭若驊在何年何月何日，突然間從刑事檢控專員手上取回生死決定權。」