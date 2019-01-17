【渣馬死因】雷雄德指單靠健康問卷難避意外　籲跑手了解身體狀況

4年前，當時24歲的見習工程師首次參加渣打香港馬拉松10公里賽，離終點數百米倒下，被送往醫院搶救，翌日不治。死因庭早前就其死因展開研訊，昨天（16日）裁定他死於自然，並指死者死於心臟猝死。死因裁判官直指田徑總會需加強宣傳，讓參加者知悉存在風險，又呼籲田總盡快安排為參加者派發健康問卷。 香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指出，健康問卷屬「有好過無」的安排，惟不能單靠此避免同類意外。距離渣打馬拉松開賽尚餘一個月，他呼籲跑手有責任認識自己身體狀況，包括家族有否遺傳病等。

雷雄德呼籲跑手有責任認識自己身體狀況。（資料圖片）

死因裁判官黃偉權指，參加渣打馬拉松的跑手達十萬人，田總需廣泛宣傳，讓參加者知悉存在風險，單單要求參賽者簽署表示自願承擔風險的棄權協議書並不足夠，黃官再提及，田總稱19年前已有考慮向參加者派發問卷，以讓跑手更留意自己的身體狀況，惟至今仍未有決案，促田總就此案盡快改善安排。

雷雄德指出，健康問卷屬「有好過無」的安排，不過他指影響身體的因素有很多，包括遺傳和後天因素，不能單靠此避免同類意外再次發生。

距離渣打馬拉松開賽尚餘一個月，他呼籲跑手有責任認識自己身體狀況，包括家族有否遺傳病、家人年輕時有否心臟病，亦要了解平時訓練時有否出現身體不適的情況，為自己先做第一步的身體測試。

至於馬拉松現場的醫療輔助安排，雷雄德表示，馬拉松的賽道多在天橋和公路，他認為賽會需思考如何以最快時間提供支援，「天橋有救援人員，仲要送醫院，要諗吓，點可以最快疏散傷者和送院。」