渣馬前夕專訪 Harbour Runners iPhone XS Max 運動拍攝一部到位

【iPhone 拍攝 Harbour Runners 跑團練習專訪】距離渣打香港馬拉松 2019 不足一個月， 相信一眾跑友應該有充足練習了吧；跑團，讓一班對城市跑步有興趣的朋友聚起來，像香港的自發跑步組織 「Hong Kong Harbour Runners」，除了進行他們喜歡的跑步運動外，他們更衝出香港參加大型接力跑，要好好紀錄珍貴片段，竟然靠一部iPhone XS Max完成，怎辦到？

Harbour Runners：追電車追出香港

渣馬前夕，不少跑友都會繼續持續一年的練習備戰，在Facebook有專頁的Hong Kong Harbour Runners， 2010年由Nigel一班朋友發起，討論「Happy Hour」好去處時有人提議跑步去玩萌生理念，以「We Run Our City」為使命在香港各區舉行免費的跑團活動，希望有更多人以跑步探索這個城市另一面；發起人都是熱愛跑步運動的朋友，而Harbour Runners的活動並非單單的向前衝，而他們的創意跑步玩法亦吸引到有心加強訓練的朋友，他們在香港最早發起追電車「Tram Dash」！

Harbour Runners 經常舉辦免費跑團活動，事前做足熱身。 （鄧鴻至 攝）

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Harbour Runners結束活動的傳統，早到的跑團團友組成「木人巷」，遲來的跑友便要穿過「山窿」衝終點！

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Man vs Tram 全紀錄

Tram Dash簡單地就是「追電車」，Harbour Runners跑團會約定於安全情況下（尾班或頭班電車）跑電車路追逐電車尾，Harbour Runners發起人之一的Nigel也參與其中，除了也會落力衝外，比團員更強的更會追拍團員的跑姿影片！Nigel建議使用iPhone進行運動拍攝時的要點：「跑步時拍攝除了手機外，更必要使用穩定器（Gimble），因為大家都是以高速運動中，有光學穩定器加上專用手機app令動作非常流暢，拍攝效果已亦很專業！」

Harbour Runners發起人之一：Nigel （鄧鴻至 攝）

Nigel的影片紀錄（由受訪者提供）

Harbour 的攝影師：從專業到iPhone一樣可以

除了Nigel外，Harbour Runners的一位攝影師Vanessa本身是一位專業攝影師，隨HR遠征台灣拍攝大型接力賽「天涯海角接力賽」（Hood to Coast）紀錄，由於身兼HR的司機（比賽中跑手須於指定地點接力跑，由台東至墾丁）兼攝影，這次以相片紀錄全靠iPhone幫忙：「Hood to Coast是一個歷時十多小時的著名接力長跑，拍攝外更要駕車，要同時兼顧駕駛及拍攝感到困難及危險，所以這次把心一橫直接全程以iPhone拍攝，而出來效果比想像中更好！」

HB攝影師 Vanessa 講iPhone拍攝 （鄧鴻至 攝）

「由傳統相機過渡iPhone拍攝起初極不習慣，因攝影工作上主力使用單鏡反光相機可以換鏡頭、加入濾鏡呈現最佳攝影效果，但發現因為拍攝時想捕捉某些畫面時傳統相機先天限制（開機時間，重量等）容易失去珍貴時刻，在這次全部使用iPhone XS、XS Max拍攝相片，而手機是最貼身工具可以即時拿出來使用，不會錯過珍貴時刻。」 Vanessa

天涯海角接力賽 相片紀錄 （由Vanessa提供）

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Vanessa：推介VSCO加SNAPSEED

至於iPhone拍攝後如何處理相片，Vanessa透露了她經常使用的兩個App：VSCO內提供的社群相片濾鏡特別針對黑白相片作不同層次的灰階（Greyscale）選擇、而SNAPSEED則是常用的調整顏色、光暗等的工具！

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