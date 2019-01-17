【三隧分流】稱因西隧協議不能改變拒讓步　曾鈺成指難減反對意見

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成在報章撰文指出，政府提出的紅隧和東隧收費加幅，高於多數人可以接受的水平，又認為若政府只以「跟西隧的協議不能改變」為理由，拒絕考慮其他方案，立法會和社會上的反對意見是不會減少。

曾鈺成又質疑，政府對隧道收費與行車數量關係所作的估計的準確度。他又指，政府提供的一些數字，精準得令人難以置信。（資料圖片／羅君豪攝）

曾鈺成表示，用經濟誘因調整三條過海隧道的使用率，是紓緩過海交通擠塞的合理措施，不過政府提出的紅隧和東隧收費加幅，高於多數人可以接受的水平。

對於政務司司長張建宗日前發表文章形容政府方案是「苦口良藥」，曾鈺成反問：「紓緩隧道交通擠塞的『良藥』，為甚麼一定要苦不堪嚥（言）」，對於紅隧、東隧大幅加費，張建宗的文章欠缺有說服力的解釋。

曾鈺成又質疑，政府對隧道收費與行車數量關係所作的估計的準確度。他又指，政府提供的一些數字，精準得令人難以置信，例如說政府方案實行後，紅隧和東隧的車龍早上將縮短34%和10%等。

他認為，若政府確實有研究數據，顯示加幅較溫和的方案不能紓緩交通擠塞，「應該拿出來給人們看看」，他直指若政府只以「跟西隧的協議不能改變」為理由，拒絕考慮其他方案，立法會和社會上的反對意見是不會減少的。