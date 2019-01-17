【收緊長者綜援】特首僅晤建制派　公民黨批做法不公 　製造矛盾

公民黨今（17日）與財政司司長陳茂波會晤，公民黨黨魁楊岳橋稱強烈表達反對長者綜援年齡由60歲增至65歲的意見，他認為陳茂波有能力和責任於新一份預算案「撥亂反正」，應預留金錢彌補在新政策下受影響的60至64歲長者。 對於特首林鄭月娥今約見建制派議員商討綜援安排，楊岳橋批評政府做法錯誤亦不公允，他稱這次是跨黨派為長者做的事，但政府此舉卻製造內部矛盾，「當大家放下黨派誠見，一齊為長者爭取，政府應有胸襟同一時間接見不同黨派的人士才正確。」

公民黨今（17日）與財政司司長陳茂波會晤，公民黨黨魁楊岳橋稱強烈表達反對長者綜援年齡由60歲增至65歲的意見，他認為陳茂波有能力和責任於新一份預算案「撥亂反正」，應預留金錢彌補在新政策下受影響的60至64歲長者。（林若勤攝）

特首林鄭月娥今約見建制派議員商討綜援安排惟未有邀約民主派，楊岳橋稱立法會跨黨派以大比數通過無約束力議案擱置政策，他表示完全不理解政府為何此時仍作不同待遇，「良好管治應一視同仁才是應有態度」。

對於有指政府於下月收緊長者綜援年齡至65歲後會採取補償方案，向受影響長者提供津貼。楊岳橋表示，不接受替補方案，因收緊長者綜援申領資格原則上已不正確，政府應擱置計劃。

另外，公民黨亦就財政預算案提出多項建議，包括強化醫療體系、扶助青年學子、減輕稅務負擔及捍衛一國兩制優勢等。其中郭家麒表示，流感高峰期公立醫院爆滿，促政府盡快協助各醫院增撥資源聘請治療人員和醫療師，以紓解情況並減低醫護人員工作壓力。另外亦建議成立300億藥物基金。