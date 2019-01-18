【收緊長者綜援】三措施改善政府外判工福利　林鄭：涉3億元開支

特首林鄭月娥今日（18日）公布多項勞工福利措施改善執行措施，其中會改善外判合約內的非技術員工待遇，令現時政府外判工，可以於今年4月起獲6%約滿酬金、享有法定假日薪酬資格、8號風球或以上的日子如需工作，可獲1.5倍工資，與4月起生效的外判合約同步進行，預料額外開支約3億元。

特首林鄭月娥今日（18日）公布多項勞工福利措施改善執行措施，其中會改善外判合約內的非技術員工待遇，令現時政府外判工，可以於今年4月起獲6%約滿酬金、享有法定假日薪酬資格、8號風球或以上的日子如需工作，可獲1.5倍工資，與4月起生效的外判合約同步進行，預料額外開支約3億元。（資料圖片）

林鄭月娥於去年《施政報告》提出改善外判合約內的非技術員工待遇：凡做滿12個月，可獲6%約滿酬金；受僱滿1個月可享有法定假日薪酬資格；8號風球或以上的日子如需工作，可獲1.5倍工資，生效日期定於2019年4月1日。

林鄭月娥形容，由她去年10月10日《施政報告》宣布開始相關政策前，有關機構只能以舊合約招聘員工，這一班舊合約員工未能享有今年4月1日推出的福利，「這實在不是很理想」，目前從房屋署，食環署及康文署得到的資料，這類舊合約有120張，涉及非技術員工超過1萬人，總合約金額52億元。她宣布在新政策公布後，去年10月10日起至今年3月31日的員工，都能在4月1日起享用以上新福利。

財經事務及庫務局局長劉怡翔指，政府會與相關承辦商更改合約條款，亦會更改現正招標的合約條款，及加入新的合約條款，讓非技術員工可於4月受惠，涉款大約3億元。