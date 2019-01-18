【收緊長者綜援】林鄭「妒忌論」　邵家臻：妒忌見你咁重口味？

繼早前在答問會上，特首林鄭月娥就提高長者綜援年齡回應議員質詢時，拋下一句「當初是各位議員批准」點著火頭，連日來惹來社會熱議。林鄭終於在今日(18日)舉行記招公布多項勞工福利措施改善執行措施，試圖撲火，誰知又在會上就有民主派不滿政府只約見建制派，林鄭再吐出「係咪有少少妒忌，或心裡面唔太舒服呢？」，撲火不成反而火上加油，隨即引來泛民連番發炮批評。 民主派召集人毛孟靜直指林鄭對待議員親疏有別「撩交嗌 」，指責她為「梁振英2.0」。社福界立法會議員邵家臻批評林鄭將公務關係視為私人關係，直言「邊個會妒忌見你咁重口味」。 民主黨立法會議員尹兆堅尹兆堅批評她以小人之心度君子之腹，形容此番言論「失格」，是「將佢（林鄭）心中隻鬼講咗出黎」。民主黨立法會議員鄺俊宇則自言不是妒忌，而是憤怒，認為林鄭現在是「補獲」，應持謙虛的態度，又強調民主派亦不想要她的「寵幸」。

回應林鄭「妒忌論」，邵家臻表示「邊個妒忌見你咁重口味」。

泛民對林鄭提出的「就業支援補助金」等3項新措施補鑊「唔收貨」，工黨立法會議員張超雄質疑，為何60歲以下的市民同樣積極尋找工作，卻不能領取職業支援。林鄭點名指張超雄與邵家臻曾約見自己，張超雄卻反指全體民主派亦有清楚約見林鄭，但她卻只見建制，是「偏聽」及做「政治騷」，反映政府無可救藥。

鄺俊宇亦形容此方案長者「啃唔落」，亦會打擾到處理更新計劃的前線人員。他又質疑，政府因顧面子而不直接撒回收緊長者綜援的決定，但「補獲都補到一獲粥」。身兼福利事務委員會主席的鄺俊宇表示，將於1月28日召開特別會議，向政府發出最後通諜，希望能得到滿意的答覆。鄺俊宇續指，60至64歲的長者將會失去其他特別津貼，包括水電煤、牙科眼科等，會議亦會就有關政策安排作討論。

立法會議員梁耀忠認為，政府有關決定是社福制度的大倒退，而林鄭的言行反映她本人有政治偏見，忽略持相反意見的議員，分裂社會，走梁振英的老路，不配做特首。公民黨立法會議員郭家麒亦笑言，見到林鄭「都好唔舒服」，但因議題涉及數以萬計長者的尊嚴，林鄭不應以小動作影響。他又形容折衷方案只是「遮醜布」，批評林鄭帶頭破壞行政立法關係，破壞社會和諧。



林鄭對待議員親疏有別 欠特首應有的風範

林鄭甫上任時，曾承諾會改善行政立法關係，民主派召集人毛孟靜質疑現時其做法是反其道而行，露出「最拙劣的馬腳」，「撩交嗌 」且對待議員親疏有別，是「走（前特首）梁振英施政資態的舊路」，指責林鄭為「梁振英2.0」。毛孟靜又指，林鄭將福利議題提升至政治層面，是「狗急跳牆」的做法，因最近提出的兩樣民生議題，包括收緊長者綜援及三隧分流，均不獲社會支持，難向中央交待，故現在急不及待討好建制派，批評做法幼稚及毫無行政長官應有的風範。

邵家臻亦批評，林鄭將公務關係視為私人關係，直言「邊個會妒忌見你咁重口味」，笑稱是「痴漢」的行為。他續批評林鄭的講法有失斯文，破壞與民主派議員的關係。邵家臻強調，民主派不會接受假折衷方案，因只補足了基本金的不同，但60至64歲長者仍失去特別津貼及需強制參與自力更生計劃，要求政府撒回有關決定。

就林鄭解釋若涉重要議題，會約見全體議員相談，民主黨立法會議員涂謹申表示，收緊長者福利已屬重要議題，更由林鄭親自公布，認為她有責任與市民的代表、所有議員先做簡布。涂續指，林鄭只選擇見一部分的議員，是重返梁振英時代，「當民主派代表的一半市民係死嘅」，斥責林鄭「覺得自己得寵，（國家主席）習近平照佢」，就忽略民主派的聲音。

林鄭日前自稱「比較直言」，民主黨立法會議員尹兆堅斥責她除了「把口比較直」，「面更放唔低、頸都比較硬」，面對民意仍不肯真正「跪低」，只作「架床疊屋、多此一舉、少修少補、語言偽善」。就政府決定改善外判合約，尹兆堅表示歡迎，笑指是「腦筋急轉彎」，是為了拯救民望而推出的措施，惟改善幅度仍然不足，希望政府能繼續跟進。而民主黨立法會議員林卓廷提及林鄭的競選口號是「we connect」，笑稱目前是與「establishment camp（建制派）connect」，「與社會disconnect」。