以蘇斯克查只能做教練為例　周永新：鼓勵長者就業需政策配合

政府早前收緊長者綜援年齡至65歲，引來社會一致反對，行政長官林鄭月娥終「補鑊」推出1060元「就業支援補助金」，讓受影響人士領取的實際金額回到長者綜援水平，不過60至64歲長者就需求職，才符合領取補貼資格。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（19日）出席港台節目《星期六問責》表示，因年齡結構改變而延長長者退休，需政策與社會觀念、氣氛配合，他又以前挪威籍曼聯球星、現任曼聯看守領隊的蘇斯克查為例，「蘇斯克查都只能夠做教練，到咗一定年齡，就唔能夠做球員，呢個同壽命延長冇關。」 出席同一個節目的社聯行政總裁蔡海偉則表示，政府以收緊長者綜援，要求長者求職的做法，完全與社會現實脫節，因目前本港雖然失業率低，但許多職位不適合長者。

周永新表示，因年齡結構改變而延長長者退休，需政策與社會觀念、氣氛配合。（資料圖片/鄧倩螢攝）

蔡海偉則表示，認識的60至64歲長者中，許多人求職遇上困難，有人找到機場做通宵更的工作，但工作辛苦，每天交通費亦相當高；認為政府低估60歲以上人士求職時的困難。他認為，60歲以上人士就業，整體政策未能配合。

周永新又以1999年歐洲冠軍聯賽決賽中，為曼聯攻入致勝入球、現年45歲已掛靴並改任曼聯領隊的蘇斯克查為例子，指他亦只能做教練，不能做球員，認為長者就業與壽命延長無必然關係。他又認為本港在政策、退休保障制度和社會觀念等方面，都未能配合鼓勵長者就業；又指，許多國家用多年時間推遲退休年齡，如新加坡分多次將中央公積金的領取年齡不斷推後，「係一個好長嘅過程」，指政府做法絕對不是一個適當手法，「你今日話決定，2月1日就要實行。」

周永新又指出，社會裡一定有一些人 ，因為健康、家庭等原因不就業，但不代表懶惰，不應該有負面標籤，認為政府提出的補助金，有負面意思，「睇返數字，60至64歲長者52萬人，有做嘢嘅有23萬，佔 47.6%。」他指，長者實際上很希望就業，但目前措施下，就算取得了補助金，也讓他們覺得是自己是虧欠社會。他強調，福利制度的本意是讓市民有基本生活支持，但目前措施卻失去了這個意思，認為政府釋出了錯誤信息。