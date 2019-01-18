【收緊長者綜援】議會陣線晤財爺　 陳志全：料不再派錢

政府早前公布下月起將長者綜援申領年齡由60歲調高至65歲，立法會跨黨派一致要求擱置，特首林鄭月娥今午(18日)公布收緊長者綜援的補鑊方案，60至64歲人士健全申領者將獲發放1060元現金津貼。 議會陣線今(18日)與財政司司長陳茂波會面，陳志全稱，已向陳茂波反映政府將收緊長者綜援年齡的政策僅放「電話簿」中並不足夠，他認為政府在如此重要政策，理應於預算案演辭中向議員和市民公布。而毛孟靜則諷刺，這次政府在處理長者綜援問題上的「拆彈」、「補鑊」和「遮醜布」方式都嶄新。

陳志全稱，已向陳茂波反映政府將收緊長者綜援年齡的政策僅放「電話簿」中並不足夠，理應於預算案演辭中向議員和市民公布。（羅家晴攝）

議會陣線今(18日) 就新一份財政預算案會見財政司司長陳茂波，毛孟靜建議在保護野豬方面應增撥過千萬資源作避孕之用，她同時要求收緊自由行和內地團數目。毛孟靜稱，今年預計會有逾六千萬人次的遊客，她建議設立每個月200萬，即一年2400萬的遊客配額。

陳志全：一直要求「全民回水」

陳志全表示，他一直要求財政司司長「全民回水」，他稱現時政府處理派$4000衍生複雜問題，「搞到一鑊泡，為何不直接人人回水」。陳志全稱今年的財政盈餘會減少，感覺政府不會再推出類似「關愛共享計劃」的措施。

街工梁耀忠稱，陳茂波一直稱外圍經濟不好會影響香港，惟他認為政府提出的「撐企業、保就業」措施大多偏向商界和大財團，要求未來做更多「補民生」項目，不要依賴一次性派糖，而是在教育、醫療和房屋方面作更大投放，包括撥款300億改革公營牙科服務、回購港鐵和為全日制學生提供兩元優惠等。

區諾軒表示，政府應在財政分配上合乎公義，例如在教育開支方面，「不應該重研輕教」，建議應設專項撥款聘請全職教師，並檢討和增加學士學位，讓更多學生得以升學。

范國威稱政府在醫療福利應投放更多資源，建議長者應增加醫生和護士的培訓學位，同時限制非本地賣家和公司買入一手樓。而朱凱廸則關注房屋問題，認為政府在過渡性房屋方面僅提供10億予非政府組織申請並不足夠。

取消強積金對沖方案 工黨建議原方案增100億

另工黨亦向陳茂波遞交財政預算案建議書。工黨指根據預測，今個財政年度庫房會繼續錄得巨額盈餘，認為政府應致力改善市民的「醫食住行」，改善各階層之生活水平。

住屋方面，工黨建議政府引用《收回土地條例》，收回遭破壞而難以復原的私人農地，足以應付香港長遠整體的房屋土地需求，加上收回土地的成本遠低於填海所需，適合現時公營房屋短缺的情況。

就政府上年度提出的取消強積金方案，工黨認為僱員在劃線前的年資仍可以被對沖，大幅削弱他們的退休保障。工黨建議在政府的原方案上增加100億元，用作彌補僱員因對沖劃線前損失的強積金權益。