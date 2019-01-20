逾二百人遊行促立動保法　倡增加刑罰及設動物警察

多個團體發起「受撐動保法，阻止政府hea立法」的遊行，促政府盡快就動保法立法和設立動物警察，逾二百人參與遊行。香港本土立法會議員毛孟靜透露，就動保法立法曾與政府相關部門商討，初步有多個新建議，包括漁護署人員懷疑有虐待動物情況出現，可破門而入調查。另外，政府可向虐待動物人士發警告信「落案底」，最高刑罰可終身禁養動物。 多名遊行人士帶同動物參與遊行。其中戴小姐認為必需加重虐待動物的刑罰，認為不僅可加強阻嚇性，同時應藉刑罰反映動物對香港人的意義和重要性。亦有示威人士批評前特首梁振英就處理野豬的言論，李太直言：「令社會倒退就係呢啲人。」

毛孟靜透露，就動保法立法曾與政府相關部門商討，初步有多個新建議，包括漁護署人員懷疑有虐待動物情況出現，可破門而入調查。(洪嘉徽攝)

「受撐動保法，阻止政府hea立法」遊行今天下午兩時舉行，遊行人士於中環遮打花園出發，遊行至政府總部外的公民廣場集會，逾二百人參與，當中不乏帶同寵物的參加者。

毛孟靜透露，就動保法立法曾與政府相關部門商討，初步有多個新建議，包括漁護署人員懷疑有虐待動物情況出現，可破門而入調查。另外，政府可向虐待動物人士發警告信「落案底」，最高刑罰可終身禁養動物。她指出現時保障動物權利的法例零散，阻嚇性亦不足，因此需盡快就動保法立法。

人民力量陳志全指，今天的遊行只是爭取動保法立法的開始，他批評政府好事不做，但提高長者綜援申請年齡，對弱勢開刀。(洪嘉徽攝)

她相信，法例提交到立法會時，不會有太大阻力。不過她提到最近的野豬風波，她稱早前與財政司司長陳茂波會面，她指現時撥款用於處理野豬問題的一千萬元，應用於絕育方面，而非滅絕野豬。

人民力量陳志全指，今天的遊行只是爭取動保法立法的開始，他批評政府好事不做，但提高長者綜援申請年齡，對弱勢開刀；而動物比長者更弱勢，因此需為牠們發聲，他又認為立法後政府需加強執法和成立動物警察，「有法不依只係紙上談兵」。

議會陣線朱凱廸則指，2019年將有很多新界發展項目展開，他舉例指橫洲居民雖獲分配公屋，但動物不能上公屋，他促政府增加資源，處理新界東北面臨的動物棄養問題。

帶同12歲大的狗隻參與遊行的戴小姐認為必需加重虐待動物的刑罰，認為不僅是加強阻嚇性，同時應藉刑罰反映動物對香港人的意義和重要性。(洪嘉徽攝)

帶同12歲大的狗隻參與遊行的戴小姐認為必需加重虐待動物的刑罰，認為不僅是加強阻嚇性，同時應藉刑罰反映動物對香港人的意義和重要性。她又關注農場動物的權益問題，她希望促立法禁止以豬欄飼養豬隻，同時成立屠場監察小組，使豬隻的最後一程會得到人道對待。

李太(中)帶同3歲大的唐狗參與遊行，她同樣認為應增加虐待動物的刑罰，又認為應推動動物友善政策，她指現時仍有很多食肆不容動物進入，直指動物友善政策在香港十黎落後。(洪嘉徽攝)

李太帶同3歲大的唐狗參與遊行，她同樣認為應增加虐待動物的刑罰，又認為應推動動物友善政策，她指現時仍有很多食肆不容動物進入，直指動物友善政策在香港十黎落後。對於前特首梁振英質疑野豬為何不像貓狗一樣遭人道毀滅，李太直言：「呢就係唔尊重動物嘅名人，令社會倒退就係呢啲人。」李先生帶同5歲大的貴婦狗參與動物，他指動物的生命與人類無異，促政府透過動保法立法，加強對動物的保障，又認為立法後應加強執法。