【收緊長者綜援】曾鈺成再借茶客論　評$1060補助金「創意之作」

政府將申領長者綜援門檻提升至65歲的做法惹來爭議，日前決定推出1060元的就業支援補助金，補助受影響的60至64歲的健全綜援受助人。 措施推出後，原先不滿的建制派議員都一致收貨，不過，民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成今日（21日）在報章專欄撰文，以茶客聊天的寫作方式，表達補助金是「創意之作」，質疑措施是否足以「補鑊」，仍待觀察，公務員事務局前局長王永平亦在專欄問官員會否汲取教訓。

曾鈺成借茶客論，評$1060補助金為「創意之作」。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾鈺成慣以茶客對答評論時事，今次以「創意之作」為題，講述三個茶客討論林鄭決定向60至64歲領取健全綜援的人士發放1060元的補助金，措施獲建制派表示歡迎，泛民卻不收貨。

茶客甲指，林鄭只找建制派商量，擺明不把泛民放在眼內，茶客丙亦質疑何不大方一點，指林鄭曾說要和各黨派溝通，又提出泛民認為60至64歲的長者依然沒資格領取長者綜援，於是也不能領取長者綜援附加的各項特別津貼，始終被剝奪一部分原有的權利，故主張應該維持原來的年齡門檻。

對話之後提及，財政司司長陳茂波去年亦因應財政預算案而提出「補漏拾遺」的「關愛共享計劃」，指當時林鄭覺得不應全民派錢，於是陳茂波起初便選擇性派錢，例如減稅減差餉、綜援出雙糧等，但社會上有人因沒有受惠而不高興，後來政府就推出「關愛共享計劃」，向原不受惠的人派4000元。

茶客甲稱，當時政府的做法堅持原則之餘，市民亦受惠，可算雙贏，茶客乙附和指，政府現在以「就業支援補助金」去「補它一補」，亦可帶來雙贏，茶客丙就反駁：「補也要補得好看。『關愛共享計劃』、『就業支援補助金』——這些名堂可真是創意之作，不知是出於哪一個高人之手？」

究竟哪個茶客代表曾鈺成的心聲？他在Facebook專頁分享上述欄文章時形容，收緊長者綜援門檻「犯了眾怒」，質疑「就業支援補助金」做法「很有創意」，但是否足以「補鑊」仍待觀察。

從官員對補鑊方案的解釋，王永平懷疑他們會否吸取箇中教訓。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

王永平亦在專欄評論收緊長者綜援門檻，指有關措施是於2017年1月提出，距離今年2月的實施日期整整兩年，反問為何政府沒有利用這段時間做好諮詢、宣傳和相關的配套安排：「勞工處是遲至去年9月才優化「中年就業計劃」，把它易名為『中高齡就業計劃』，並向聘用60歲以上的失業人士的僱主，發放在職培訓津貼。既然這項新計劃只實施了幾個月，尚未見成效，而政府又口口聲聲稱不是為了省錢，為何收緊長者綜援的新措施不可以延遲實行？」



他又指，政府堅持提高門檻的主要理據是配合退休年齡上調的趨勢，但盲點在於政府提高公務員退休年齡至65歲，不等於社會上其他僱主會跟隨，他亦表示，香港不其他國家有法定退休年齡，更沒有全民退休保障及其他全面照顧長者的福利：「政府把60至64歲人士定為適宜繼續工作的「中年人」，是說得輕鬆，但在不少香港僱主眼中，他們已成為一群生產力低，免得過便不再聘用的老人家。」



從官員對補鑊方案的解釋，王永平懷疑他們會否汲取箇中教訓。