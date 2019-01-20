【收緊長者綜援】葉兆輝：不應為億多元開支　令人產生不必要憂慮

政府下月將收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲，引起社會爭議；其後政府「讓步」，宣布向受新政策影響的市民，即所有60至64歲的健全綜援受助人提供每月1,060元的就業支援補助金，等同成人綜援與長者綜援的差額。 香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝認為，60至64歲的人口中有三成多人的教育程度只有小學程度，而且即使想工作也容易因保險等問題，未必受僱主歡迎，希望政府明白長者需要及社會配套狀況，不應為了僅約一億多元的開支，令人產生不必要的憂慮。

葉兆輝希望政府明白長者需要及社會配套狀況，不應為了僅約一億多元的開支，令人產生不必要的憂慮。（資料圖片）

葉兆輝接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，根據2016年的人口普查，60至64歲的人口中，有37%教育程度只有小學程度，加上社會配套未做好，就推這群長者到勞動市場，直言做法不公道，政府不應為了僅約一億多元的開支，令人產生不必要的憂慮。

冀官員不要「離地」

他又指，政府制定政策時不應閉門造車，希望制定政策的官員不要「咁離地」，應提供有力而到位的支援，同時商界也應參與在其中，認為共融關係不只是政府責任，而是所有持份者的責任。

黃健偉指，政府收緊申領長者綜援門檻，事前沒有諮詢社福界。（資料圖片）

收緊長者綜援門檻 事前無諮詢社福界

同場的社聯業務總監黃健偉表示，政府收緊申領長者綜援門檻，事前沒有諮詢社福界，也未有向公眾清楚交代該受爭議政策，形容「件事好難搞」，又指加上各項長者綜援的額外補助，修訂安排與目前安排下的資助金額仍存在一段距離，非每月1,060元的就業支援補助金就能解決問題。他認為，政府希望鼓勵60至64歲的長者加入勞動市場，但這班申請綜援的長者多是從事低收入或勞力工作，除了身體狀況可能未能應付工作，找工作也是另一難題，故認為政府不應以懲罰式方法，減少保障金額。

黃稱，政府希望增加市場勞動力，但過去多停留在口頭上鼓勵，直言若社會沒有支援及配套，長者也難以參與其中。