港大三建築列法定古蹟　馮平山樓修繕後3月底重開

政府去年宣布，香港大學3幢歷史建築：梅堂、儀禮堂及馮平山樓的外部，全部列為法定古蹟。發展局局長黃偉綸今日(20日)撰寫網誌，指作為舊生早前重遊故地，憶述當年作為梅堂的宿生，梅堂背面的花園曾是一個「非標準」的籃球場，堂友在那裡打籃球，或踢「西瓜波」 認真作賽，舍堂的露台尤如體育場館看台，氣氛非常熱烈。

黃偉綸指，早前與古物古蹟辦事處的同事重遊港大，並介紹三幢古蹟的特色和歷史。從港大明華綜合大樓旁的樓梯拾級而上，兩座既古老建築物分別是儀禮堂和梅堂。兩者都是紅磚外牆配以金字瓦頂，不同之處在於建築物門頂刻上的啟用年份，儀禮堂1914年啟用，以港大首任校長儀禮爵士命名；梅堂則於1915年啟用，以第15任香港總督兼港大第2任校監梅含理爵士命名。

建築特色常見於英國愛德華時期

古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟指，兩幢舊宿舍樓高三層，主要建材為紅磚，採用荷蘭式砌法。立面設計雅致，加入豐富的建築元素，如正門入口上方的弧形楣飾、粗面磚柱、古典主義建築風格的多立克式柱頭，以及帶殖民地色彩的窗沿、簷楣和欄杆，這種建築特色常見於英國愛德華時期建築。

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兩座建築物以西式風格為主，但立面牆身有中式陶製漏窗，與紅磚牆對比鮮明；金字屋頂鋪上雙層瓦片，亦具本地特色。儀禮堂和梅堂內部曾多次改動翻新，往日的宿舍已變作演講廳、辦公室等，但部分壁爐、牆身和天花原有的細部裝飾，包括線飾和簷口，外部遊廊的彩色地磚等，仍保存完好。

難忘舍堂回憶

黃偉綸憶述自己曾在梅堂住宿3年，並會有副對聯：「明眼有滄浪，憑欄欲共鯤鵬起。原心皆坦蕩，對客何妨門闥開。」指帶出學生的願景和熱情。他參觀當日，走過梅堂背面的花園，現時已種滿植物，但當年是一個「非標準」的籃球場，堂友在那裡打籃球，或踢着「紅白塑膠波」（「西瓜波」）作賽，舍堂的露台尤如體育場館看台，對賽期間堂友打氣歡呼，氣氛非常熱烈。

而馮平山樓外部由於正在修葺，原名是馮平山圖書館，為港大的中文圖書館，由已故的馮平山先生捐助興建，於1932年揭幕。第二次世界大戰期間，大樓曾用作存放私人、學校及政府機構的珍貴藏書，藏書量曾多達24萬冊。1962年，馮平山圖書館的藏書轉移至新建的香港大學圖書館總館，其後馮平山圖書館改作馮平山博物館，1994年命名為香港大學美術博物館。馮平山樓樓高三層，對稱的平面布局呈扇形，中間設有弧形部分，屋頂有一大型玻璃穹頂，設計獨特，大樓預計今年3月底完成修葺。

黃偉綸指，古物古蹟辦事處正與港大研究，設計參觀路線，介紹港大的歷史建築群及其歷史背景資料。他強調當局會繼續致力保存和修復古物古蹟，並推廣文物保育，傳承下一代。