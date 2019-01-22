【政圈風聲】民建聯、工聯會齊「跳車」　三隧分流恐「流產」

備受爭議的三隧分流方案，明日在立法會討論有關無約束力政府議案，繼民建聯表明不會支持外，據悉工聯會亦「跳車」拒撐。在民主派政黨聯手抵制，加上民建聯、工聯會合共手握18票，有關議案勢難獲通過；倘政府不「急轉彎」讓步，三隧分流方案恐怕會「流產」收場。

特首辦主任陳國基早前分別約見民建聯及工聯會成員游說接受三隧分流方案。（資料圖片）

特首林鄭月娥在去年施政報告提出三隧分流方案，計劃在明年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費，以紓緩紅隧及東隧的擠塞。有關建議引起爭議，政府罕有在明日提無約束力議案，變相提早在立法會「試票」，其結果預示了三隧分流方案能否成功闖過立法會一關。從目前情況而言，政府功敗垂成的機會頗高。

民建聯陳恆鑌昨日首度表明，該黨已就三隧分流議案召開黨團會議，認為經過特首辦主任陳國基等的游說後，該黨仍未能釋疑，故暫時未能同意政府的原方案。而工聯會亦打算「跳車」。

知情人士指，工聯會評估過，根據政府原方案，西隧將減價，東隧、紅隧則加價，「換言之，受益的駕駛者會少過受害的駕駛者」，故傾向拒撐方案。此外，工聯會對方案無信心，「如果方案獲開綠燈，但最後紅隧、東隧仍然擠塞，西隧又因減價而變成塞車，實畀人鬧到阿媽都唔認得」。

民建聯及工聯會合共手握18票，但該黨兩位身兼行政會議成員的張國鈞及黃國健，基於政治倫理，或需向議案投贊成票，故政府可能因兩黨流失16票。

現時立法會內，民主派幾大板塊包括民主黨、公民黨、專業議政、議會陣線等大部分議員都反對方案，若民建聯、工聯會也「跳車」，政府幾乎肯定不夠票通過無約束力議案。

有政界人士分析，年底便舉行區議會選舉，但政府三隧分流方案定於明年1月才實施，就算真有成效，也難以在今年內證明，如果民建聯、工聯會投贊成票為方案開錄燈，選民未見到方案帶來的好處，只會想到東隧、紅隧分別加價一倍及六成，「有關情緒會馬上在區選中反映出來」，兩黨當然不想冒險。

政府會否在無約束議案否決後提「改良」方案，以換取民建聯、工聯會「轉身」支持？該名政界人士料不會，「如果政府打算讓步，民建聯、工聯會實聞到味道，今日會出來高調叫價，日後『成功爭取』，但至今都未見此現象。」