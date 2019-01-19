【三隧分流】陳帆：西隧談判艱巨　特首親自上京與極高層商談

特首林鄭月娥去年在任內第二份《施政報告》提出「三隧分流」方案，建議由2020年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費，以紓緩紅隧及東隧的擠塞。運輸及房屋局將於下周三（23日）在立法會會議上就「三隧分流」收費調整方案提無約束力議案。 運輸及房屋局局長陳帆今日(19日)在一個電台節目上坦言，明白到通過動議的確有難度，游說議員及溝通等工作直至昨日「仍未停過」，惟現時仍有不少議員要求，調低方案下的紅隧及東隧加幅。他又形容政府與西隧公司的談判過程艱巨，透露特首林鄭月娥親自到北京與極高層商討。

運輸及房屋局局長陳帆於一電台節目中坦言，通過動議的確有難度，仍正游說議員支持。（資料圖片）

陳帆提到，由於西隧為私人公司擁有，減價對其有一定影響，對西隧公司談判過程艱巨；更透露林鄭月娥親自到北京與極高層商談，曉以大義、動之以情，才令西隧公司原則上同意三隧分流方案。若未能通過，再跟有關方面接洽談判將有非常大的難度。

陳帆表示，交通運輸體系不只服務人，亦用作運送食物、貨物，故大家不應只聚焦在隧道收費，亦要看方案對經濟和市民生活的影響。當局過往已為有關方案作出40多個未來情景推算，他認為現時的西隧、東隧、紅隧金額的「50,40,40」最為有效，擔心若將東隧、紅隧的收費金額調低，有機會影響九龍東的隧道分流，令觀塘一帶路面擠塞。他又稱，一般市民、運輸業界、學者及相關專業團體，都支持「三隧分流」方案。

根據政府建議方案當中，三隧將以調整收費平衡車流，以私家車為例，紅磡海底隧道的收費由$20增至$40，東區海底隧道收費由$25增至$40，西區海底隧道收費則由$70減至$50。按方案，紅隧及東隧的私家車收費分別加價五成及近四成，令部分直選議員持保留態度。

教育界立法會議員葉建源其後在同一電台節目中表示，雖然並未決定是否支持，但可見到政府的三隧分流方案原意是解決交通擠塞問題。工聯會勞工界議員何啟明就直言，政府應要多聽市民意見，如思考一下加價壓力是否應施加在市民身上。