【UGL案】梁翊婷等人申法援覆核　署方指涉敏感案件需覓獨立意見

早前律政司發聲明指不會就UGL案向前特首梁振英提出起訴。民主黨社區主任梁翊婷和退休攝影師張德榮今早（23日）在立法會議員林卓廷陪同下到法律援助署申請法援，就律政司不起訴梁振英、不起訴涉嫌串謀梁干預立法會專責小組草擬文件的立法會議員周浩鼎，及律政司作出不起訴梁振英決定沒有尋求外間獨立法律意見。

林卓廷又指，之前由他牽頭、以調查梁振英UGL事件為目標的天下為公行動的代表律師何俊仁（左）會將收集到的文件、資料、法律分析研究等交給法援署，希望對方盡快盡快批准。（洪嘉徽攝）

林卓廷表示，申請人會提出三個司法覆核申請；認為律政司沒有尋求獨立法律意見檢控有關人士，可能會影響律政司的公眾觀感。他指出，過往涉及高官和知名人士的案件，尋求外間法律意見是一貫做法，而律政司長鄭若驊卻以過往數年只有一宗案件尋求獨立法律意見為由拒絕跟從，他認為做法是違反律政司內部指引，因是否尋求獨立法律意見，取決事件本質。

他又指，律政司決定可能引起公眾偏袒觀感，而鄭若驊卻認為不起訴及不尋求法律意見，是沒有顯性偏頗，是錯誤演繹律政司指引之下，導致的錯誤決定。

林卓廷又指，之前由他牽頭、以調查梁振英UGL事件為目標，天下為公行動的代表律師何俊仁會將收集到的文件、資料、法律分析研究等交給法援署，希望對方盡快盡快批准。

林卓廷又引述今次申請人與法援署副署長毛旭華及助理首席法律援助律師李雅齡會面時，對方指署方一貫做法，是處理敏感複雜案件時，都會尋求外判獨立法律意見，再決定是否批准法援。林卓廷相信，做法可以加強公眾對法援署的信心。被問及是否有信心申請得到法援，他就不評估成功機率，但相信申請人有理據提出申請。

他又指，如果無法申請援助，會與申請人研究下一步行動。而天下為公剩餘的130多萬，則會繼續應付澳洲和英國的法律行動及用作提出私人檢控的法律研究工作。