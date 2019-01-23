泛民立會外反國歌法　愛國團體踩場　指罵黃之鋒「走狗」

備受爭議的國歌條例草案將於今日（23日）提交至立法會首讀，泛民多個政黨團體早上到立法會外示威，反對國歌法條例草案立法。 同場亦有支持立法的團體保衛香港運動在示威區請願，雙方人馬幾度對罵，有人指罵黃之鋒「中國人都唔認！走狗！」

泛民多個政黨及團體早上在立法會外示威，反對國歌法條例草案立法，同場亦有支持立法的團體。(林若勤攝)

國歌法條例草案今日（23日）在立法會大會進行首讀，民間人權陣線聯同社會民主連線、香港音樂導師工會，以及多個政黨組織包括公民黨、民主黨、工黨、人民力量、新民主同盟、民協及香港眾志等發起示威，到立法會示威區抗議，他們高呼口號「人民大於國家，人權高於政權」要求撤回國歌法。

民主黨立法會議員許智峯認為，國歌法容易令市民誤墮法網，批評條例草案有如白色恐怖及思想教育，難叫香港人接受；社福界議員邵家臻表示是否要支持國歌法，只需問「我愛國家，國家愛我嗎？」議會陣線毛孟靜指，政府立法原意為使市民尊重國家，但尊重並非透過立法能夠規限，要發自內心。

同場亦有支持立法的團體保衛香港運動在示威區請願，希望政府盡快完成國歌條例草案本地立法。雙方人馬幾度對峙，早上成功突擊進入公民廣場的香港眾志成員黃之鋒更走近保衛香港運動成員，用紙板遮擋對方的擴音器，隨即惹來對方成員圍攻，有人指罵黃之鋒「中國人都唔認！走狗！」

民陣副召集人陳皓桓手持政制及內地事務局局長聶德權的人像，諷刺他為「無耳局長 」，不願聆聽民意。(林若勤攝)

民陣副召集人陳皓桓手持政制及內地事務局局長聶德權的人像，諷刺他為「無耳局長 」，不願聆聽民意。陳皓桓其後把國歌法條例草案文件及聶德權照片拋進保衞香港運動的示威陣地，稱「你哋咁愛國，送俾你哋」。團體發言人傅振中即反擊：「你帶來嘅垃圾你帶走 ！」