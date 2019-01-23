國歌法草案二讀中止待續　 聶德權：條例對市民生活不會有影響

推行國歌法的《國歌條例草案》今日（23日）在立法會進行首讀和二讀，包括建議由行政長官、行政會議成員、司法人員、立法會議員的宣誓儀式，列為要奏唱國歌的場合；任何公開故意篡改、貶損國歌的行為，一經定罪，最高可判監3年，罰款5萬元。 政制及內地事務局局長聶德權表示，條例草案主要精神是尊重，相信這種尊重的精神對市民大眾而言是容易理解，亦容易做到，又稱相信大部份市民都尊重國歌，因此條例草案對市民生活根本不會有影響。

國歌法今日進行首、二讀，民主派議員在座位上豎牌無聲抗議。（林若勤攝）

《國歌條例草案》今日（23日）在立法會進行首讀和二讀，立法會主席梁君彥甫宣布進入程序，民主派議員隨即在座位大聲抗議高叫「反對國歌法」，並要求點算法定人數。梁君彥警告「若議員再不肅靜，我將會視為行為極不檢點，不會再警告。」

政制及內地事務局局長聶德權表示，立法目的為禁止故意公開侮辱國歌的行為，強調市民若沒有意圖侮辱國歌，是絕對不用擔心會有誤墮法網的情況，又稱條例草案保障合理發佈侮辱國歌資料的行為，如傳媒作公允報道及教師作教學用途，

他最後強調，條例草案主要精神是尊重，相信這種尊重的精神對市民大眾而言是容易理解，亦容易做到，又稱相信大部份市民都尊重國歌，因此條例草案對市民生活根本不會有影響。

建制派準備爭奪國歌法法案委員會正、副主席之位，主導大局。（林若勤攝）

二讀後議案將會交予內會，決定是否成立法案委員會審議，有傳建制派為確保在委員會有主導權，將動員加入，由行會成員張國鈞及廖長江包攬正、副主席之職。而反對的民主派議員則會動員加入草案委員會和提出修正案，毛孟靜表示民主派議員會「盡做」，不能強迫要求所有泛民議員都加入，「有啲人真係要教書，或者照顧家庭，無時間處理咁多事情。」