【三隧分流】林鄭政府5日2跪低　低估建制派反彈成死因

備受矚目的三隧分流方案一波三折，其無約束力政府議案明日(23日)在立法會辯論前夕，運房局局長陳帆突然宣布撤回不提，令整項政策出現巨大變數。 政府今次已是五日內第二度「跪低」。上周五林鄭才宣布為收緊長者綜援門檻提「改良」方案，未料不到一個星期，今日三隧分流議案又被逼暫緩，兩件事的死穴都因低估了建制派的反彈，結果同遭挫折。

今次三隧分流首嚐挫折，須急急抽起無約束力議案，死因之一是林鄭政府高估了自己的箍票能力、低估了建制派政黨的反彈程度。去年特首林鄭月娥在施政報告提出三隧分流方案，建議紅隧私家車收費由20元加至40元，東隧由25元加至40元，西隧由70元減至 50元，當時作為政府在立法會內最大支撐力量的建制派已群起反對，例如民建聯陳恒鑌擔憂方案只會令三條隧道變成一起塞車，直指紅隧加價一倍是加幅過大。

不過政府似乎仍然相信最後能箍到建制派政黨的票，一直未有嘗試與對方「埋枱」斡旋，遑論有爭取雙贏的討價還價式協商。直到今月初向立法會提無約束力動議，變相逼建制派集體表態，政府才意識到方案闖關無望，但一切已太遲，早前特首辦主任陳國基約晤民建聯及工聯會游說，只不過是迴光反照的本能反應。

政圈普遍認為，面對年底區議會選舉，民建聯、工聯會作為建制派直選大戶，都怕三隧分流方案影響選情，遂企硬不賣人情給港府。無巧不成話，林鄭早前談論收緊長者綜援門檻時的「議員批准論」，同樣被指會影響建制派的選情，建制派群情洶湧，表明會對下月公布的財政預算案「驗屍咁驗」，林鄭政府終於在上周五「順應」建制派要求，推出為受影響人士填補1060元補助金的「改良」方案。

林鄭上場以來，建制派一直認為她「傾斜」民主派，對此頗為不以為然，加上收緊長者綜援「議員批准論」，可謂「新仇舊怨」，建制派在非「大是大非」的民生議題上更加不會賣港府的帳，類似三隧分流的事件相信未來還會重演。