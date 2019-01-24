【國歌法】完成首讀及動議二讀　距離真正實施還有多遠？

醞釀多時的《國歌條例草案》，昨日（23日）於立法會大會進行首讀及動議二讀，條例草案稍後將交付內會處理，預料會成立法案委員會審議草案，完成後即恢復二讀程序，一旦三讀通過將會成為法律，經特首簽署並在憲報刊登後即可生效。有指政府希望於今年7月休會前會完成三讀程序，意味條例最快或會於暑假實施。

政制及內地事務局局長聶德權昨（23日）重申，條例草案主要精神是尊重，相信這種尊重精神對市民大眾是容易理解和做到，故對市民生活根本不會有所影響。（林若勤攝）

行政會議本月初通過向立法會提交《國歌條例草案》，任何人意圖侮辱國歌，或公開及故意篡改國歌，違法者最高監禁3年、罰款5萬元。條例草案亦列出九個須奏唱國歌的場合，包括行政長官、行會成員、立法會議員等宣誓儀式場合，而《國歌法》檢控時限將會延長至2年。

政制及內地事務局局長聶德權昨（23日）於條例進行首讀及二讀時重申，條例草案主要精神是尊重，相信這種尊重精神對市民大眾是容易理解和做到，故對市民生活根本不會有所影響。

立法會昨（22日）進行首讀和動議二讀，現為二讀中止待續階段，到底餘下還有甚麼程序？

由於完成首讀和動議二讀後，有關辯論需中止待續，以便將法案交付內務委員會，讓議員有更充裕時間於內會或稍後成為法案委員會作詳細研究。法案委員會完成審議後，會於立法會大會恢復二讀辯論，若法案獲二讀通過，立法會全體議員便會以「全體委員會」名義審議及通過法案各條文，其後立法會會考慮是否支持進行三讀並通過法案，通常恢復二讀辯論和三讀會在同一次立法會會議進行。

6月14日，立法會三讀通過《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，陳帆在面見傳媒交代時，民主派議員在旁抗議。（余俊亮攝）

法案一旦通過首讀、二讀及三讀程序，便會制定成法例，經特首簽署並在憲報刊登後即可生效。就《國歌法》而言，有指政府希望可於立法會7月休會前完成三讀程序，即條例最快會於暑假起實施。

舉例說，去年通過的《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，在1月31日於立法會進行首讀及動議二讀，其後交付內會成立法案委員會審議。委員會於2月12日開始首次會議，委員會主席葉劉淑儀加開會議的情況下，3個月內完成所有會議，並於6月6日立法會大會恢復二讀程序，終在同月14日三讀通過。政府其他於8月31日刊憲列明條例會於9月4日正式實施。