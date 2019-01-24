【UGL案】斥天下為公黑箱作業　黃定光：如有真憑實據　我都支持

公民黨郭榮鏗根據《基本法》73條在立法會提出傳召律政司司長鄭若驊，要求鄭就不檢控涉及UGL案的前特首梁振英之決定，出示所有相關的文據、簿冊、紀錄或文件，以及作證和提供證據。 立法會今天早上（24日）續會，繼續討論有關議案，最終議案在地區直選以15票贊成、16票反對，及功能組別以9票贊成、24票反對下被否決。其中協助梁振英修改立法會專責委員會文件的民建聯周浩鼎，投下反對票；在投票前，公民黨譚文豪要求周浩鼎作出申報，立法會主席梁君彥指是否申報由議員決定。 民建聯黃定光發言提到有議員透過眾籌，遠赴英國和澳洲，要求當地執法部門調查，他質疑他們並無證據證明梁振英有罪，又說：「呢啲議員去調查，係透過唔知眾籌，不過唔知夠唔夠錢，如果調查到有憑實證，或者再需要去澳洲、英國，再需要眾籌，請佢開聲，我都願意幫助吓佢」

鄭若驊促議員否決議案。（余俊亮攝）

質疑「天下為公」無證據

黃定光發言時表示，有立法會議員前往英國和澳洲，要求當地執法部門調查UGL案，他質疑：「到底調查到有乜證據呢」，又指很多市民希望了解他們掌握甚麼證據。

他又提到，前往英國和澳洲的費用屬透過眾籌集資，他斥眾籌的開支和操作「黑箱作業」，需向市民交代，「佢哋嘅飛機票、食宿，到底佢坐商務、頭等定係經濟？」他又質疑他們並無證據證明梁振英有罪，又說：「呢啲議員去調查，係透過唔知眾籌，不過唔知夠唔夠錢，如果調查到有憑實證，或者再需要去澳洲、英國，再需要眾籌，請佢開聲，我都願意幫助吓佢」

林卓廷和尹兆堅等民主黨成員早前發起的「天下為公」眾籌計劃，其中林、尹二人曾前往英國和澳洲，就UGL案與當地執法部門會面。「天下為公」在facebook和記者會多次公布有關開支詳情。

何君堯指根據《基本法》第六十三條規定，香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉。（余俊亮攝）

律政司設外判政策 何君堯：律政司訂嘅政策，佢一定要依從嘅咩？

言論一向惹火的何君堯則指，根據《基本法》第六十三條規定，香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉，故召傳鄭若驊的要求並沒有法律依據，又批評泛民透過不同渠道「政治追殺」梁振英。

對於有指律政司並未有就UGL案尋求獨立法律意見，何君堯特別回應這一點，他說：「邊一條條例、《基本法》話佢（鄭若驊）一定要咁做（尋求獨立法律意見）？」律政司提交予立法會的文件中，提到有六個情况會考慮外聘大律師尋求法律意見，包括避免偏袒觀感和利益衝突問題，何君堯反駁：「律政司訂嘅政策，佢一定要依從嘅咩？」

區諾軒指過往涉及高官、公職人員的案件，例如梁錦松、湯顯明等，亦有尋求獨立法律意見。（余俊亮攝）

區諾軒稱建制派私下批鄭若驊「蠢」

民主派區諾軒批評何君堯所說的是歪理，他指過往涉及高官、公職人員的案件，例如梁錦松、湯顯明等，亦有尋求獨立法律意見，強調這是慣例。他又稱建制派背後向傳媒和其他議員批評鄭若驊做法愚蠢，「佢哋（建制）私下對傳媒、我哋（其他議員）講乜嘢，大家都心知肚明。」

律政司司長鄭若驊促議員否決議案，她指用於召傳官員的《基本法》73條不應用於律政司司長，她引用《基本法》第六十三條規定，強調否決佢，律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉，又指若議案通過後或會造成公審，她又回應到有關律政司外判政策的指控，指並非所有涉及重要公職人員等的案件都需要外判。