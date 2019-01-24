【流感高峰】陳凱欣評醫管局名人打氣片：不如用錢去搞藝員訓練班

流感在本港肆虐，公立醫院服務需求緊張，一眾醫護人員怨聲載道，不過醫院管理局紓緩醫護壓力的方式，就是找來一眾名人拍片加油打氣，有醫護直言觀看短片後坦言「唔知講咩好」、「真係多謝晒」。 曾擔任食物及衞生局政治助理、現任立法會議員陳凱欣，跑道一轉後，在社交平台毫不諱言批評醫管局的做法「離地」，更揶揄醫管局「不如用啲錢去搞藝員訓練班，唔使增加培訓醫護人手啦！」

陳凱欣在其facebook專頁批評醫管局的做法「離地」，更戲謔醫管局「不如用啲錢去搞藝員訓練班，唔駛增加培訓醫護人手啦！」 (陳凱欣facebook截圖)

前食物及衞生局政治助理、現任立法會議員陳凱欣在其facebook專頁分享《香港01》昨天有關醫管局邀名人拍片為醫護打氣的報道，帖文直言「咁都得？不如用啲錢去搞藝員訓練班，唔駛（使）增加培訓醫護人手啦！大家明點解前線醫護咁大怨氣啦。」，更加上「離地」的#標籤，看來陳凱欣對醫管局的做法大感不滿，即使曾任職食物及衞生局政治助理，亦毫不留情。

陳凱欣的帖文亦引來不少網民留言，狠斥醫管局做法「荒謬」，形容是門面功夫、不做實事，批評高層是「典型不知民間疾苦的廢官」，有人認為醫管局邀請名人拍片是浪費資源，「有冇計算過這些金錢，可以支援幾多前線工作人員，肥上瘦下這個冇人性的政策，幾時才可以改善？」亦有人認為應把資源用於招聘更多人手及提升醫護薪金。

醫管局邀請多位名人拍攝打氣短片。（醫管局片段）

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醫管局總辦事處機構傳訊部昨早向員工發出電郵，指明白大家的工作非常忙碌，而為了感謝醫護的努力，各界知名人士紛紛拍片為大家打氣，當中包括歌手譚詠麟、楊千嬅、陳慧琳等人。醫生組織「杏林覺醒」Facebook專頁有分享相關帖文，管理員直指「除咗『哦』之外，小編都唔知可以講咩好」，又加上「#啲錢可以用喺有用啲嘅地方」、「#真係多謝晒喎」等標籤。