【流感停課】倡疫苗注射計劃擴至幼稚園　葉建源冀預算案預留撥款

本港正值流感高峰期，幼稚園成為爆發流感的「重災區」。政府上周四宣布，所有幼稚園昨日（26日）停課，提前開始農曆新年假期。教育界立法會議員葉建源今日（27日）於電台節目時表示，作出停課安排屬合理，但認為政府在預防流感方面做得不足。 葉建源表示，政府這次未有交代幼稚園於96小時內錄得3宗或以上流感個案可考慮停課的標準為何與過往不同，他認為現行的指引是否不再適合處理目前情況，政府應解釋清楚，去除市民疑慮。葉建源同時亦建議「疫苗接種試驗計劃」應涵蓋至幼稚圍，並應全面檢討各種疫苗接種計劃的成效及設定目標，他希望未來《財政預算案》會預留撥款擴展疫苗注射計劃。

全港幼稚園將於周六（26日）起停課。（資料圖片／羅君豪攝）

葉建源於港台節目《給香港的信》時表示，政府於本月18日宣布208間幼稚園停課，惟未有即時向公眾提供受影響的幼稚園名單，讓不少幼稚園突然面對一連串工作，如處理大量的電話查詢、向家長發出通知、取消校車服務、加強清潔活動等。他對於局方在聽取其意見後，隨即於網上發布完整的停課名單感到歡迎。

不過對於政府表示，當幼稚園於96小時（4日）內，錄得3宗或以上流感個案，經衞生防護中心確認後可停課7日，葉建源認為政府應就此標準向公眾解釋清楚。因為根據現行的《預防學校傳染病指引》，幼稚園需符合特定條件才考慮停課，包括學校因流感而導致健康兒童死亡、有兩名或以上的兒童因流感需要入院，或兒童流感疾病發病率為20％或以上。他質疑現行的指引是否不再適合處理目前情況，政府應解釋以去除幼稚園和市民的疑慮。

葉建源亦建議疫苗接種試驗計劃應涵蓋至幼稚園，並應全面檢討各種疫苗接種計劃的成效及設定目標，包括參考醫療界建議將幼稚園及小學兒童的接種率提高至70％。他希望未來《財政預算案》會預留撥款擴展疫苗注射計劃。