【流感高峰】梁智仁：研究將部份病人移至康復醫院空置病床

約200名醫生昨日（26日）參與申訴大會，向食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局行政總裁梁栢賢反映人手不足及病房設施的問題。 醫院管理局主席梁智仁今日（27日）形容會面有用及正面，但坦言短時間內難以徹底解決人手及地方不足的問題，望市民多包容醫護人員。 另外，他又重提正研究將部份病人移至康復醫院空置病床，以騰出病床空間予其他病人。

有醫生組織發起申訴大會，向當局表達訴求。（資料圖片／林若勤攝）

兩個公立醫院醫生組織昨日舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，有近200人出席，與會人士向陳肇始及梁栢賢反映現時病房面對的困境，促當局改善。

難即時解決人手問題 醫管局將增顧問醫生加班費鼓勵OT

梁智仁今日出席一個活動後見傳媒，形容昨日的會面有用及正面，不過他直言醫護人手及地方不足這兩大問題，難以在短時間內徹底解決，現階段先推短期措施紓緩，希望市民多包容醫護人員。

梁智仁又指，現時醫院擠迫情況主要集中在內科和老人科病房，他重提正研究將部份病人移至康復醫院空置病床的建議，以騰出病床空間予其他病人，又指醫管局將調整資深及顧問級醫生的特別酬金金額，希望他們在夜更或繁忙時間能提供服務。

醫生組織：無建議增加顧問醫生加班費

不過，有份舉辦醫生申訴大會的香港公共醫療醫生協會深夜在社交專頁發文澄清，於昨日的會上無建議過醫管局增加顧問醫生的特別酬金，只建議局方應積極挽留前線醫生，減少不必要的行政程序。協會亦提到，有出席會議人士鼓勵管理層醫生到前線工作。