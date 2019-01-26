【流感高峰】醫生斥醫管局採購手續繁複　儀器到手已不合時宜

前線醫生組織今（26日）舉辦申訴大會，直接與食衛局長陳肇始和醫管局行政總裁梁栢賢申訴前線工作苦況。有醫生在會後表示，會上曾有醫生指出，有部門的醫療儀器不敷應用，需要向其他部門借用，而醫管局採購步驟亦十分繁複，曾有醫生花了三年，才收到一部申請採購的儀器，「買到的已是不合時宜的儀器。」 另外，亦有醫生指，不同疾病一直有新藥醫治，但即使這些藥物出現了近10年，政府亦無資助病人使用該些藥物，需要病人自費，建議放寬使用條件，相信有助減低病人出現併發症的風險，亦可節省醫護工作的成本。

前線醫生組織今（26日）舉辦申訴大會，一同舉起印有「爆」字的紙張。（林若勤攝）

由入紙申請到取得儀器 需時至少3年

有不願公開性名的醫生引述會上其他醫生見聞，指公院服務需求大增，但就連醫療儀器亦不敷應用，需要向其他部門借用，包括量度心律、血氧的儀器、超聲波機、手術鉗等。

他解釋，醫管局採購步驟亦十分繁複，需要花時間格價、經機電署等部門檢查安全性，致使整個程序，由入紙申請至真正收到該儀器，最長需時3年，他形容屆時買到的已是不合時宜的儀器。他期望醫管局能加快採購程序，並預先為更換儀器作準備，「儀器壽命其實有數得計，不應在壞了後才換，應預備定期更新。」他透露，有部門更試過出現有印刷機無墨，需等墨水其後送到。

500元一針補血針不買 寧要病人入院輸血佔床位

另外，他又引述會上一位在律敦治醫院工作的醫生所言，指出不同疾病一直有新藥醫治，但即使這些藥物出現了近10年，政府亦無資助病人使用該些藥物，需要病人自費。

他舉例稱，現時患有腎衰竭的病人容易出現貧血，需要每月到醫院接受一次輸血，但其實一早就有補血針這個更方便的選項，只是需要500元一針，部分病人或難以負擔，「如果有資助，打補血針就可2、3個月才覆診一次，護士不用安排輸血，病人不用入院，其實節省成本更多。」他指，如政府資助使用新藥，可減低病人出現併發症的風險，亦可減少醫生調較藥物時間、安排住院等成本。

他直言，這類新藥可達幾百款，如糖尿藥有10多種，薄血藥又有幾種，明白如果同時開放資助所有藥物，長遠會造成財政負擔，但相信政府可放寬使用的條件，如先資助有效、較便宜的新藥。