【預算案】fb直播　王祖藍主持　陳茂波就派錢混亂致歉

《財政預算案》將於下月底發表，財政司司長陳茂波近月積極收集市民對《預算案》的意見。他今天（27日）下午4時將破天荒以Facebook直播，接受市民即時提問，稱要「正面接波」。 他於直播時稱，對於派錢4000元引起混亂，「令大家咁唔方便，成個政府都唔想見到，真係好抱歉」，他又坦言理解市民對派錢4000元安排混亂的感覺，直言自己「抵鬧」，「咁唔方便真係抵鬧」，又笑言「當4000元是利是仔」，主持王祖藍笑指陳茂波今次是「食波餅」。

【17:11】有網民要求不讓新移民申請公屋和綜援，陳茂波笑言：「合唔合法架？」

有網民批評關愛共享計劃並非關愛港人，陳茂波稱若非關心市民，就不會推出關愛共享計劃，他再就派錢4000元安排為市民帶來不便致歉。

陳茂波總結時表示，感謝是次有機會能於facebook與市民見面，今天收到不少意見和批評，他強調「今日唔係嚟死撐」，而是聆聽意見和貼地一點，直播完結後會用心跟進市民的意見。

王祖藍問到《預算案》有何新措施，陳茂波稱：「仲喺度度緊喎」，他又笑指王祖藍為他「分咗咁多嬲嬲」，笑言自己的「嬲嬲」已經「沒頂」。

【17:04】整個直播過程中，王祖藍不時感嘆留言有很多「嬲嬲」及粗口，直播近尾聲時，王祖藍統計已經在一小時內收到950個「嬲嬲」。有留言更指陳茂波如能收到100個「心心」，便算了不起。對此王祖藍笑指「似乎比較難」，對陳茂波打趣說「如果你有100個心心，真的要請我吃飯」。

【17:00】有網民提到新加坡以公營房屋為主，陳茂波反指：「新加坡填海填得好犀利」。大學宿舍用地問題方面，陳茂波指大學只要成功覓地，政府便會有資金撥款予大學興趣。王祖藍關注演藝學院何時可建宿舍，陳茂波指不是錢的問題，同時只要學院成功覓地便可興建。

【16:57】有網民指解決醫療問題不是單單增加病床可以解決，陳茂波同意其說法，認為還要增加醫護人手，強調「有需要時政府會毫不猶疑地提供支援」。有留言激動問司長是否很憎年輕人，會否考慮資助年輕人移民。陳茂波回答指自己絕對不是不喜歡年輕人，推出「關愛共享計劃」就有照顧到年輕市民，又指資助移民是不可能的事，不如大家一起齊心合力搞好香港。

【16:52】陳茂波指出，醫療問題是香港的痛點，若醫療系統需要資源，他會毫不猶疑。有居住公屋十多年的網民稱，抽了居屋多年亦抽不到，他指這是土地問題，政府正長遠增加土地供應，亦把公私營房屋比例由「六四比」增加「七三比」。

【16:50】王祖藍就三隧分流草案向陳提問，質疑政府為何會推出一個全民不支持的政策。陳茂波表示，當時運房局做了顧問研究，「當然推出後發現市民有不同看法，這方面可以再研究」。有留言批評政府體系運作效率過慢，陳茂波對此表示完全明白，認為這個問題很合理，指當局也希望盡量簡化程序。

【16:48】大批網民關注每日150個單程證限額的問題，陳茂波指大部分新移民都是家庭團聚，又指香港是移民城市，身邊很多朋友或朋友的父母都是內地移民，希望港人對新移民理解和同情。

有指新移民應到大灣區家庭團聚，陳茂波指是否移居內地都是港人自由意願，「政府唔可以逼人番大灣區」。

去年《預算案》撥款500億元予創科局，為何派錢4000元仍要填表？陳茂波解釋在程序上，開發軟件亦確保個人資料安全，決策當時認為現時的方法「會快啲」，強調「我哋會汲取教訓」。

【16:44】有網民問到政府在增建安老院的政策，陳解釋指去年財政預算案中，政府增撥300億元以增加安老院床位，但因土地問題，推行不理想。勞福局目前仍想方設法增加床位。另有留言不滿「關愛共享計劃」提供4000元幫助十分有限，陳茂波表示「真係唔好意思，你當這封是利是仔啦」。有網民希望當局早日落實支援低收入家庭0至3歲小朋友幼稚園學費問題，陳表示同意，指0至3歲小朋友「大家都愛錫」，他會跟進建議。

【16:39】有網民問到《預算案》會否有公屋免租和免電費，陳茂波指公屋免租安排已取消，因住公屋的人有不同組群，有些人正接受社會保障，認為公屋免租不是最好利用資源的方法。至於全民免電費，他指環境局認為不夠環保。亦有網民提到有人濫用公屋，在內地有多個單位收租，仍在香港入住公屋，陳茂波指，若有公屋戶「唔老實」，會促請有關部門跟進。有指戲曲中心的租金太貴，陳茂波指會向西九文化局反映。

【16:36】有不少留言不約而同地關注教育、醫療、民生的開支，希望政府加大在這方面的投放，陳茂波表示，教育醫療的開支已經每年增加100多億元，而且佔政府經常開支的很大一部份。王祖藍讀出留言同時，忍不住向財爺稱「和你一起，我也分到好多嬲嬲」。陳茂波對他說「不好意思呀」。

【16:32】王祖藍抽出網民的問題，其中有網民問到，政府何時增加醫療資源，又批評政府「好似劉鳴煒一樣咁離地」。陳茂波重申，去年《預算案》增撥80億元醫療經常性開支予醫管局，亦預留3000億元重建醫院，指兩個十年醫院計劃完成後，可增加一萬張病牀，又指已撥款中大、港大、理大增加醫療人員相關學位，形容政府努力中。

有網民問到公務員的退休年齡，陳茂波稱新入職公務員的退休年齡為65歲，現職的亦可選擇是否延至65歲退休。

陳茂波（吳鍾坤攝）

【16:28】有留言問到政府為鼓勵市民轉用電動車而推出的電動車首次登記稅的寬減措拖問題，指政府推行成效不彰，市面上氣油車沒有明顯減少，認為當局「1換1」換車計劃免最多25萬元稅款不夠吸引，可以加大免稅額度。

陳茂波表示會請環境局檢討政策，「在這方面作出放寬」，而解釋現時提供的25萬免稅額，已足夠令市場上9成的中價車輛持有人受惠，「如果是貴價車輛的車主，就要自己俾多啲」。

【16:24】談及醫療系統近月「爆煲」的問題，王祖藍提到近日藝人拍片支持醫療人員捱轟，坦言「戥我班friend好慘，好心做壞事」。

陳茂波表示，去年已增加80億元醫療經常性開支，又指去年立法會通過《醫生註冊條例》，海外醫生可來港提供服務，他指目前有20個申請，他表示希望增建醫院和訓練多些醫護人員。

【16:21】有網民提到政府的工程經常超支，他指發展局已成立公務工程成本控制辦公室，以助控制成本。他又提到為何不全民派錢，他指派錢4000元只涉及110億元，若全民派錢將耗費至200至300億元，他指100億元已可興建一家兒童醫院。

【16:17】陳茂波被留言問到「關愛共享計劃」的申請要求為何一改再改，填表格安排十分擾民，他回應指政府希望資源要用得其所有針對性，「當然要攞資料」。對於計劃造成的不便，他解釋「關愛共享計劃」不是當局一直「做開」，要招聘人要做電腦系統，「我也想早點派給大家，會吸收經驗」，並再三道歉「今次令大家咁唔方便，真的不好意思」。

主持人追問來年會否還會派錢， 陳聞言大笑，指政府較去年少三分之二盈餘，「資源分配上和所有打工仔一樣，最緊要保住份工」。

【16:03】剛從瑞士返港的陳茂波稱，在瑞士亦有留意香港情況，「令大家咁唔方便，成個政府都唔想見到，真係好抱歉」，他又坦言理解市民對派錢4000元安排混亂的感覺，直言自己「抵鬧」，「咁唔方便真係抵鬧」。對於有指應全民派錢，他解釋政府的理財新哲學應有針對性，全民派錢並不適用。

王祖藍在直播中讀出市民的留言，其中讀出網民Sword Lam的留言：「派錢：一係當初就企硬唔好派，派就唔該爽手少少，搞咁多花款，不倫不類，派錢都可以派到激起民憤，財爺可說前無古人」。

【16:00】是次Facebook直播由廣西政協委員、藝人王祖藍擔任主持，陳茂波稱上月其中一個諮詢會，期間遇上代表演藝人協會出席的王祖藍，於是邀請他擔任主持，又稱王可為他「分咁啲嬲嬲」。

為籌備今年的《預算案》，陳茂波特意在Facebook開設專頁，收集市民意見。他今日（27日）下午4時將破天荒以Facebook直播，接受市民即時提問，稱要「正面接波」和「即管交波俾波叔啦喂」。

截止下午3時，直播貼文已吸引1,200個留言，大部分網民都是批評派錢安排混亂，較前司長曾俊華的派錢表現差，亦有不少網民要求增加醫療開支，解決醫療人手不足的問題。