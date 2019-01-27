【政壇諸事町】談青發會工作　劉鳴煒盼兩年後交棒：我差不多40歲

青年發展委員會副主席劉鳴煒接受香港開電視節目《開嚟見我》訪問，他表示正籌備未來2年交棒，給更年輕、更有為、更有精力的人「落區」親自了解年輕人，「我差不多40歲，從事青年事務，本身要了解青年人之外，亦需要好多精力及魄力，所以我正準備交棒工作」。

劉鳴煒（中）接受香港開電視節目《開嚟見我》訪問。（香港開電視圖片）

青年事務委員會去年升格為青年發展委員會，劉鳴煒表示，委員會升格後分有三個小組負青不同範疇，分別負責加強本地溝通、負責不同項目及撥款、以及內地及海外交流。

劉鳴煒指自己是負責本地溝通方面，他指舊的委員會沒有正式渠道或窗口和青年人溝通，但在升格後，他稱走進18區的社區包括學校，與青年人面對面溝通，「我覺得一般中學生比大學生怕醜，有些更照稿讀，我會叫他們丟掉草稿」。

劉鳴煒認為現屆政府了解及幫助青年人，誠意度是100分，他指委員會升格令政府更多司、局長更了解青年人面對的困擾和問題，「升格之後，官員是更明白的。青年政策其實包含好多範疇，例如房屋、土地、教育、社福，統統都關青年人事」。

現年38歲的劉鳴煒在節目透露，正籌備未來2年交棒，他直言「我差不多40歲，從事青年事務，本身要了解青年人之外，亦需要好多精力及魄力，所以我正準備交棒工作」，希望未來2年可以交棒給更年輕、更有為、更有精力的人「落區」親自了解年輕人，又稱：「每一個世代都要有人接棒，重點是要準時交棒！」

劉鳴煒又坦言現今科技發達，青年人依賴電子科技溝通，容易使人產生誤解。他稱每年收到很多不同應徵的電郵申請，曾有應徵者「no show（爽約）」。