拒絕暫緩收緊長者綜援　林鄭：銘記擺脫精英主義

行政長官林鄭月娥今日（30日）到立法會出席「短問短答」環節，接受議員質詢，預料會被問及收緊長者綜援門檻、派4000元引起混亂等議題。 林鄭被民主派議員多次追問會否拒絕暫緩收緊長者綜援申領年齡，她表明不會撤回，又引述早前在世界經濟論壇上與各國政要的互動，獲提醒身為領袖要謙卑，需要擺脫精英主義，會將之牢記在心。 多名民主派議員在社福界邵家臻帶領下，在「短問短答」環節前後均向林鄭月娥請願，他們高呼「林鄭欺老太甚」和「誰大誰惡誰正確，誰老誰窮誰揹鑊」等口號，惟林鄭未有回應。

【11:31】自由黨鍾國斌提出流感高峰期下，醫護人手不足，他提議輸入海外醫護人員，先讓在海外讀醫科的港人子女來港。林鄭擔憂，若提出輸入海外醫護人員會引起另一輪爭議：「當他們日日在醫院做這麼多工作，又要分心去討論應否開放，非我願意看見的情況，我亦說此問題是要處理，稍後有機會我們再同業界、議會和社會討論。」林鄭承認醫管局曾指不缺資源，而昨日宣布增撥的5億元是要令前線醫護人員安心。

【11:23】勞聯潘兆平提到，去年發生多宗嚴重交通意外，包括造成19人死亡的大埔公路巴士意外、去年底造成6人死32人傷的青衣機場員工巴士意外等，他指面對交通意外傷亡高企，政府有何方法改善有關情況。

林鄭月娥表示，多謝潘兆平提出這個重要的課題，她一直聯同運輸署、警務處等部門研究有關情況，包括探討加強道路安全、執法、道路設計、公共交通工具營運等問題，她又指在大埔巴士意外後，政府成立獨立調查委員會，在調查報告完成後，已第一時間回應改善專營巴士營運的建議，她強調會多方面以不同手段改善有關情況。

【11:22】民主黨鄺俊宇表示，政府派4000元「搞到一鑊粥」，長者綜援又「死娥一邊頸」，他要求收回提高長者綜援年齡門檻，質疑林鄭「有錢搞大白象，冇錢幫老人家講不通」。林鄭表示，近日已反覆回應有關問題，但認為政策要有一致性，而一籃子建議反映了工作年齡延展需要政策落實執行。她指，雖然做的時候有困難，但困難應該視為改善中高齡就業支援的契機，又強調完全沒有減少社會福利資源的意思，而政府提出能夠幫助長者求職的補助金，即是願意落實執行有關政策。

鄺俊宇就追問，立法會跨黨派都發聲反對，為何不能以謙卑心態，押後政策。林鄭則回應稱，已充份回應了鄺俊宇的意見，而關於謙卑問題，她引述早前在世界經濟論壇上與各國政要的互動，指某負責人提醒各國領導今時今日經濟全球化、科技發展帶來挑戰，提醒大家要謙卑，需要擺脫精英主義，她表示，自己會牢記在心。

民主派相信將就收緊長者綜援門檻在會上狙擊林鄭。（資料圖片／梁鵬威攝）

【11:19】建制派何君堯問林鄭會否考慮活化強積金，讓市民可用強積金購買醫療保障，保障市民自身健康之餘，亦紓緩醫療壓力。林鄭回應指，強積金顧名思義是強制每人在就業時與僱主供款，未雨綢繆為未來退休打算，她認為僱員和僱主分別供款的百分之5都難以提供退休保障，因為金額不多，而且人均壽命較長，故她對未踏入退休年齡便用累積的強積金購買醫療保險有很大保留，但她又認為不等於不鼓勵市民為自己健康綢繆，政府將為自願性醫療保險提供稅務寬減等誘因。

【11:15】公民黨楊岳橋指，提高長者綜援的申請年齡，惹起社會非常大反彈，跨黨派亦已對此改變表達不滿，他問林鄭到底需要立法會再做甚麼，政府才會願意擱置提高長者綜援年齡，又問到究竟港人要再做甚麼，才令政府聆聽他們的聲音。

林鄭表示，近期已反覆與政務司司長張建宗和勞福局局長羅致光討論，研究如何履行政策方向，令政策順利執行，她表示為了60歲至64歲的健全人士有所受損失，所以已提供補助金，毋須申請便可發放，亦已提供就業支援。她又表示已承諾在多方面作檢討，例如收入豁免上限檢討等，形容是次檢討「係好好嘅契機」。

【11:11】民主派區諾軒表示，公共行政要有充分客觀理據支持，質疑林鄭宣布提高綜援年齡前有否做研究，考慮長者的就業競爭力。

林鄭表示，感謝對方提點公共行政事項，強調近日有反省檢視長者綜援年齡界限，而政策不是突然宣布，但可能有時差。她指，政策背景是大規模人口政策檢視，而她本人也有到社區會堂進行討論，討論結果2015年公布 ，建議工作年齡可以延展，結論得到社會支持，包括公務員延長退休年齡，包括改動有關法例，讓某類保安員退休年齡提高，也提高長者福利保障。她認為，目前有令長者未能繼續工作的措施，包括長者綜援申領年齡為60歲，與政策不一致。她認為，有關背景包括了客觀討論和分析。

【11:08】鄉議局劉業強問會否考慮成立特別事故支援基金，當香港發生特別事故或天災時，可統籌各部門，向受影響的鄉郊居民提供額外支援，以作善後工作。林鄭回應指若用特別方法處理特別事件非理想做法，將請民政事務局局長劉江華統整政府內部提供因天災人禍出現的緊急援助，看有否改善空間，以及有否遺漏之處，如要設突發的機制都會認真考慮。

【11:05】多名民主派議員在社福界邵家臻帶領下，在會議廳門外向特首林鄭月娥請願，他們高呼「林鄭欺老太甚」和「誰大誰惡誰正確，誰老誰窮誰揹鑊」等口號。

民主派相信會在質詢時間就收緊長者綜援狙擊林鄭，他們前日與林鄭見面，社福界議員邵家臻形容會面「再一次不歡而散」。他指，林鄭既不願意擱置下月起，收緊長者綜援的申領門檻，亦拒絕全面檢討綜援政策，以及拒絕接受民主派提出改善方案建議，只表示林鄭願意就特別津貼、補助金及綜援入息豁免上限三方面作檢討，或許會有所鬆綁。