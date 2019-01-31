【沙中線】港鐵認禮頓無提交四成「失蹤」檢查表格　港鐵並無簽署

沙中線紅磡站工程問題再被揭發問題，運輸及房屋局局長陳帆昨天（30日）聯同路政署及屋宇署召開記者會，指出紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。 港鐵工程處總經理周蘇鴻今日（31日）在港台節目上承認，港鐵有理由相信禮頓從未提交過四成缺失的表格，而港鐵亦未簽署過上述四成RISC表格，港鐵承認紀錄缺漏屬港鐵不足，將繼續督促禮頓提交佐證。

陳帆聯同路政署及屋宇署召開記者會，指紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有四成「檢查及測量申請表格」缺失。（資料圖片／余俊亮攝）

港鐵公司事務總監蘇家碧港鐵有理由相信禮頓從未提交過四成缺失的RISC表格，而港鐵亦未簽署過上述四成缺失的RISC表格。（資料圖片）

港鐵公司事務總監蘇家碧亦於港台節目上再強調禮頓為總承建商，保留追究禮頓的權利，又指禮頓未能提供文件紀錄，以及改動圖則，對禮頓感到失望。港鐵有理由相信禮頓從未提交過四成缺失的「檢查及測量申請表格」，而港鐵亦未簽署過上述四成缺失的「檢查及測量申請表格」；以至港鐵在電子平台未能尋找缺失的表格。

工程處總經理周蘇鴻（左）承認最終紀錄有缺漏屬港鐵不足；港鐵將繼續督促禮頓提交佐證。（李澤彤攝）

對於失蹤的四成表格，周蘇鴻表示港鐵從未收到，現時仍要求禮頓交回，假設禮頓最終提供不到有關表格，港鐵將與政府商討透過其他施工圖片作為佐證，以確認工程完工。惟對未有確認禮頓提交RISC表格，周蘇鴻承認為港鐵缺失，但港鐵對有關工程一直有作出監察，工地日記中亦有寫明和作出紀錄；最終紀錄缺漏屬港鐵不足；港鐵亦將繼續督促禮頓提交佐證。

至於以螺絲頭取代駁鐵用在施工連接縫，周蘇鴻回應指，港鐵收到竣工圖時已獲禮頓指出改用螺絲帽，故港鐵得悉改動，但竣工圖並無反映出來。他表示，竣工紀錄正在處理，將繼續使用原有螺絲帽供應商，而有關的材料測試紀錄是齊全，他指資料整理好後可作為竣工紀錄。

港鐵：事件不存在隱瞞

另外，周蘇鴻指出，正就屯馬線其他車站陸續要求員工提交紀錄，目前收不到很大問題，政府專家小組正審核沿線車站紀錄，以作為通車前的「健康檢查」，他形容根據目前所得資料，發現不到紅磡站以外的車站出現需要關注的地方。他又透露，與禮頓合作的其他工程從未發生過文件缺失的問題，形容今次是個別事件，他又提到紅磡站的工程較複雜，認為事件不存在隱瞞。一同接受訪問的港鐵公司事務總監蘇家碧則補充，政府專家小組會再與港鐵詳細審視其他站的情況。