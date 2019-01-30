【沙中線】紅磡站鋼筋搭接變螺絲帽　工程師：須檢驗　料通車無期

沙中線紅磡站工程問題愈揭愈多，運輸及房屋局局長陳帆今（30日）聯同路政署長陳派明及屋宇署長張天祥召開記者會，指出紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。 資深土木工程師倪學仁指出，不論以鋼筋或螺絲帽連接，設計上兩者可互相取代，但牽涉更改圖則，必須經政府批准。他表示如要確保工程安全，需先找出所涉範圍，再視乎情況決定是否需要鑿開石屎，惟過程需時，「唔洗諗通車嘞。」

政府主動公布，沙中線紅磡站擴建工程，有三處新問題，分別位於北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（余俊亮攝）

運輸及房屋局局長陳帆就沙中線工程問題召開記者會，表示部分原定由鋼筋搭接的位置，改為螺絲帽連接，未知所涉數量。

資深土木工程師倪學仁認為政府應就缺失資料報警處理。（資料圖片／林若勤攝） 改螺絲帽或致成本上升 資深土木工程師倪學仁指出，工程設計上容許不同的接駁方法，兩者均不會造成結構上的影響。他補充，以鋼筋搭接的方式，重疊部分較多，或會影響落石屎等工序，故有時會改以螺絲帽連接，重疊部分小、空間較大，但此工序牽涉更改圖則，須由政府批准，亦會令工程成本上漲。 至於如何確保施工質量，倪學仁指最直接的方法是鑿開石屎檢驗，但首先要查出所涉的工程範圍，及比對原工圖則，視乎所涉範圍的工程複雜性，決定檢驗方式。 政府應報警處理 此外，政府指出有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）有缺失，倪學仁稱每個工序如紮鐵、落石屎等均需填寫上述表格，承建商、港鐵都應該有備份檔案，「唔見晒都好神通廣大。」他認為政府應就缺失資料一事報警處理，然而，若政府需以其他渠道，證明缺失RISC Form的工程符合安全要求，需要較長時間作出檢測，「唔使諗通車。」

中科興業董事總經理潘焯鴻表示螺絲帽代替鋼筋搭接的成本較高。（資料圖片／林若勤攝）

潘焯鴻：或令工程貴5000萬

負責石屎工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻指，每張RISC Form均有號碼及電腦登記，多達四成資料缺失是「非常誇張」。他估算整個車站工程，約需要10萬個螺絲帽，但根據螺絲帽供應商人和科技（BOSA）代表，早前於獨立調查委員會的聆訊供稱，共為港鐵提供約38萬個螺絲帽，數量超出約3倍，未知兩者是否有關。潘焯鴻更指出，如以螺絲帽代替鋼筋搭接，每支鋼筋成本將較原定貴百多元，粗略估計約有5000萬額外工程費。