【沙中線】港鐵禮頓早知紅磡站北隧道再出事　仍拒納入調查範圍

沙中線紅磡站問題愈揭愈多，政府在今日（30日），即沙中線調查委員會聆訊結束後翌日，主動公布沙中線紅磡站擴建工程三個新問題，即北面、南面連接隧道和列車停放處，四成施工紀錄缺失以及擅自改圖則。運房局局長陳帆指，上述出事地方並不在委員會調查範圍內。 其中北面連接隧道，早在去年3月被傳媒揭發漏水，部分範圍要拆卸重建。《香港01》取得部分文件發現，原來沙中線調查委員會在去年10月，曾向港鐵和禮頓查詢，應否把北面連接隧道納入調查範圍，但港鐵和禮頓反對，最終沒有納入。 不過根據政府和港鐵記者會的說法，港鐵和禮頓早於去年6月，已經通知政府北面連接隧道出事。換言之，港鐵和禮頓明知出事的情況下，仍拒將該處納入調查範圍。

沙中線紅磡站地盤。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2018年4月：北面連接隧道嚴重滲水 部分須拆卸重建

早於2018年3月，傳媒揭發沙中線紅磡站北面連接隧道自2017年8月起發現嚴重滲水，經過打針、灌漿等辦法都無法補救，滲水情況惡化，最終需要拆卸重建部分路軌，工程在2018年4月完成。

隨着去年中，沙中線剪短鋼筋的問題愈揭愈多，政府9月宣布成立調查委員會，聆訊在10月22日展開。

政府主動公布，沙中線紅磡站擴建工程，有三處新問題，分別位於北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（余俊亮攝）

2018年6月：港鐵通知政府 北隧道出事

根據今日政府和港鐵見記者時所述，原來港鐵和禮頓，早在去年6月已經知道北面連接隧道的施工紀錄缺失、擅改圖則，並已向政府公告。

運房局局長陳帆今日（30日）開記者會，主動公布沙中線三處新問題，北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處，四成紀錄缺失以及擅自改圖則。陳帆在記者會上被追問，調查委員會範圍是否太窄，他稱三處問題在委員會調查範圍外。

港鐵之後再開記者會，將責任推卸至禮頓，稱保留追究禮頓的權利。行政總裁梁國權和工程處總經理周蘇鴻，多次被追問四成紀錄缺失，相當於多少份文件時，拒絕回答實際數字。

港鐵行政總裁梁國權見記者，稱會保留追究禮頓責任的權利。（李澤彤攝）

2018年10月：港鐵、禮頓拒納北隧道入調查範圍

《香港01》獲得文件，發現去年10月初聆訊展開前，委員會代表律師曾向港鐵和禮頓查詢，是否應該將曾因為嚴重漏水、部分拆卸重建的北面連接隧道，納入調查範圍。

信件顯示，禮頓認為北面連接隧道不涉及連續牆及月台層板，全屬新的範圍；加上調查委員會工作經已進行逾三個月，考慮成本及時間因素，倘將涉事位置納入調查範圍，或會延遲委員會工作，故重申不建議納入委會員職權範圍內。

換言之，港鐵和禮頓在去年10月，明知北面連接隧道出事至少四個月後，仍拒絕將該處納入調查範圍。

屋宇署署長張天祥（左）、運輸及房屋局局長陳帆（中）和路政署署長陳派明（右），30日下午4點舉行記者會。（余俊亮攝）