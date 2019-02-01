【派錢4000蚊】直擊交表首日情況　區議員買餸車載千份表格遞交　

政府斥資逾百億元推行「關愛共享計劃」，向合資格市民派發4000元，今日(1日)起開始接收申請表格。政府自本月21日起派申請表，外界批評手續繁複，多區區議員需連日來為街坊影印及協助他們填表。 交表首日，記者到訪深水埗區議員楊彧的辦事處視察，楊彧稱「大家都知下星期過年，好擔心啲表格要過年後二月中先交到佢地(職津辦)手上」，故最穩妥是今早即交表，強調希望街坊能「完整無缺、好順利咁拎到四千蚊」。他其後將20多個公文袋約2000份請表放進買餸車和環保袋，並前往長沙灣政府合署遞交。

深水埗區議員楊彧一早回辦事處，將20多個公文袋約2000份申請表放進買餸車和環保袋，隨後即前往長沙灣政府合署遞交。(林若勤攝)

今早9時正，楊彧返回海麗邨辦事處為申請表作最後整理，辦事處內全是印好的「關愛共享計劃」申請表格以及逾20個公文袋。楊彧稱由21日起自行影印約7000份表格，至今收集逾2000份申請表，連日來與同事「趕工」核對資料，並將申請表放進公文袋。

希望街坊能「完整無缺、好順利咁拎到四千蚊」

楊彧表示，這次情況都「幾狼狽」，首幾天填寫申請表的街坊，部分出現漏報或填錯資料等問題，故近日與同事忙於核對，發現有錯即聯絡街坊更改及補簽，「呢兩日都趕頭趕命咁做」，只希望街坊能「完整無缺、好順利咁拎到四千蚊」。楊彧強調不想耽誤交表時間，「大家都知下星期過年，好擔心啲表格要過年後二月中先交到佢地(職津辦)手上」，故他決定今早即遞交表格，讓街坊能盡快領取。

楊彧強調不想耽誤交表時間，「大家都知下星期過年，好擔心啲表格要過年後二月中先交到佢地(職津辦)手上」，故他決定今早即遞交表格，讓街坊能盡快領取現金。(林若勤攝)

對於這次政府處理派錢一事，他認為政府「太多野需要改善」，早前的改善措施只屬「少修少補」，強調最大問題是不能網上申請；又指香港的資訊科技已較其他亞洲城市落後，「(香港)連一小步都唔行」，「唔畀機會居民嘗試網上申請，咁樣居民永遠都會學唔識。」

對於會否考慮將表格遞交至附近海麗邨房屋辦事處？楊彧稱雖然房署設投遞箱，惟該署職員未能回答何時會有人收集表格，而區議員持大量表格，亦難以放進投遞箱，「最穩妥做法就係即刻交表。」

就這次政府處理派錢一事，楊彧認為政府「太多野需要改善」，早前的改善措施只屬「少修少補」，強調最大問題是不能網上申請。(林若勤攝)

民協建議將申請期延長3個月 增設領取支票地點

直至9時15分，楊彧仍忙於從大量申請表抽起兩份有問題的表格，然後開始將載滿申請表的公文袋放進買餸車，惟一架車不足以應付大量表格，他將餘下表格用三個環保袋盛載，隨即出發前往長沙灣政府合署。前往乘車途中，亦有街坊問他「去邊呀」，楊彧則笑言「趕去交表呀」。

到10時正，楊彧已準時到達政府合署，與其他成員一同遞交申請表。民協今攜同約萬份申請表遞交並發起請願行動，民協社區主任徐溢軒稱，早於派發申請表前已向民政署預留表格，惟民政署及後卻回覆未能提供，以致他們需自行影印表格。他批評政府宣傳不足，不少市民仍未能清楚資格和所需文件。

民協攜同約萬份申請表遞交並發起請願行動。(林若勤攝)

民協建議，政府應將申請期延長3個月，讓部分市民例如留學生可在回港後再申請，同時要求政府加印表格和增設投遞箱。對於現時只有觀塘總部能領取支票，民協要求當局在新界區和九龍西都增設領取支票地點。