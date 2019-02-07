黃埔花園被指賬目混亂惹居民不滿　林卓廷建議成立業主立案法團

紅磡黃埔花園管理公司早前被指賬目混亂，更多次增加管理費用，引起多名業主不滿。早前由業主自發組織「黃埔2500」召開業主大會，會議通過6項議題，成立「屋苑審計團」。 組織召集人陳屯尼表示，將有半年讓管理公司處理和改善問題，其後會檢視管理公司是否達到業主要求，強調不排除會有更大型運動。就現時黃埔花園情況，林卓廷建議應組織業主立案法團，因沒法團的話只能跟公契行事。惟成立後則可使用《建築物管理條例》，改善屋苑的管理。

黃埔花園近年的管理質素惹人詬病，由業主自組的「黃埔2500」召開業主大會，並通過議案，包括成立「屋苑審計團」。（資料圖片）

「黃埔2500」召集人陳屯尼表示，自2014年起，屋苑部分期數轉盈為虧，情況愈來愈差，引起居民不滿。他稱，由於早前各個期數是各自為政，故小業主們決定集結力量，由WhataApp群組開始聯繫，直到去年12月召開業主大會。

投票過後，於上月20日正式開箱點票，會議通過六項議題，包括成立「屋苑審計團」，向管理公司索取及審視屋苑總帳等。不過由於出席業主會議的法定人數須達業主人數的10%，若將商場及停車場的業權份數計算在內，當日出席率只有9.93%。

林卓廷建議應成立業主立案法團，特別是成立後可使用《建築物管理條例》，改善屋苑的管理。(資料圖片/林若勤攝)

陳屯尼認為該六項議題應已獲得通過，就出席會議法定人數的定義，管理公司應清晰表明需包括商場及停車場的業權份數。另一名組織成員蕭國興則認為，公契寫得模糊，並無提及過召開業主大會的法定人數標準。

林卓廷則指，有關情況需視乎公契條款，惟他認為根據過往經驗，要向管理公司查帳屬困難之事，「如管理公司肯合作，小業主都不用行到這一步」，若帳目有問題管理公司亦不會「攤出來」，同時亦不會給予足夠資料，讓小業主難以作審核，形容是「老鼠拉龜」。故他建議應成立業主立案法團，特別是成立後可使用《建築物管理條例》，改善屋苑的管理。

陳屯尼表示，完成業主大會後已表達清晰信息，由1月20日起計半年讓管理公司處理和改善問題，其後會檢視管理公司是否達到業主要求，強調不排除會有更大型運動。