【流感高峰】政府再撥5億予醫管局　李國麟憂難有效運用

衛生服務界立法會議員李國麟今日（10日）出席電台節目時，批評政府的統計數字故意淡化公院病床實際的佔用率；邀請名人拍片打氣、派發小食等象徵性措施，更擴大前線與管理層之間的距離；就政府日前指，將再度向醫院管理局額外撥款5億元，李國麟擔心醫管局未能有效利用撥款減低前線壓力。

李國麟更強調，有前線消息透露，官方的統計僅參考了午夜的患者總數，淡化了病房中的實際病人人數。（資料圖片／歐嘉樂攝）

1名護士照顧逾12名患者 李國麟：壓力超乎想像

李國麟於香港電台節目《給香港的信》中表示，曾於去年11月撰寫專欄，要求政府額外向醫院管理局撥款5億元，以因應季節性流感爆發，採取積極主動的預防措施。李國麟批評，過去數月政府仍然保持被動，造成今年初的混亂：包括公立醫院嚴重超載、床位入住率再創歷史新高、兒科及內科病房的佔用率更高達120%等。李國麟更強調，有前線消息透露，官方的統計僅參考了午夜的患者總數，淡化了病房中的實際病人人數；他又引述報導指，1名護士必須照顧超過12名患者，壓力超乎想像。

李國麟直言，護士雖有照顧病人的道德責任，但同樣不能剝削他們與孩子和家人的寶貴時間。（資料圖片／余俊亮攝）

批政府以象徵性措施應對危機無能

李國麟直言，護士雖有照顧病人的道德責任，但同樣不能剝削他們與孩子和家人的寶貴時間。他又狠批政府及醫管局，只懂以發表「捱義氣」言論、拍攝加油片段、派發小食及護手霜等象徵性措施應對危機，不但無法緩解不滿情緒及振奮前線士氣，更暴露了政府的無能，進一步擴大前線與管理層之間的距離。

身兼香港護士協會主席的李國麟，曾於上月20日率領一眾護士走到街頭，向特首林鄭月娥提出抗議。李國麟憶述，許多護士表示每日為了照顧病人，不吃飯甚至不去廁所；每個人需要照顧20名患者，遠超於1至6名患者的標準；夜班護士及患者的比率大多數更高達2:50。有前線護士反映，雖然已盡一切努力維持服務質量和護理標準，但預料犯錯的風險會越來越高。

身兼香港護士協會主席的李國麟，曾於上月20日率領一眾護士走到街頭，向特首林鄭月娥提出抗議。（資料圖片／盧翊銘攝）

促政府回應協會要求

李國麟要求政府糾正核心問題，回應協會的四大要求，包括維持合理人手、加強臨床督導、改善行政管理及更新病房設施。就林鄭於日前宣布、再度額外撥款5億元予醫管局，李國麟表示很高興看到特首能及時回應，但對醫管局最終能否有效利用撥款表示關注及懷疑。李國麟解釋，上年度政府亦曾額外撥5億元予醫管局，但協會於去年7月進行調查，發現超過7成護士認為醫管局未能有效利用該批撥款，減輕他們的工作壓力。李國麟建議，醫管局應進行檢討，就撥款的運用制定明確的計劃及時間表，食物及衛生局亦應負起監察的責任。同時，政府必須有勇氣再次審查醫管局的無效官僚架構，徹底根治問題。