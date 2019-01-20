【流感高峰】護士集會「鬧爆」　醫管局：再次感謝前線緊守崗位

香港護士協會今日（20日）號召近200名醫護及市民出席「做爆、不如鬧爆」集會，表達對現時工作量的不滿，護協亦點出14大問題，促請政府增加資源，改善人手不足、行政管理等問題。 醫院管理局發言人回應指，理解前線同事工作壓力沉重，強調本年度護士人手淨增長為830人，亦有聘請約800名兼職及臨時護士，以紓緩前線於冬季服務高峰期的工作量，醫管局再次感謝前線醫護人員緊守崗位服務病人。

有近200名護士集會表達對醫管局機制的不滿。（盧翊銘攝）

就今日早上護協的集會及訴求，醫院管理局發言人回覆指，公立醫院服務需求近期急速上升，醫管局理解前線同事工作壓力沉重，承諾會盡力支援前線的工作。

就護理人手不足的問題，醫管局表示，將於2018/19年度聘請2,230名護士，估計本年度護士人手淨增長為830人，現時亦聘請約800名兼職及臨時護士，以紓緩前線員工於冬季服務高峰期的工作量，去年成立的自選兼職辦公室則額外招聘約40名護士。醫院將繼續聘用支援人員及病房文員，協助病人護理及病房的文書職務。

重提舊措施：加床547張 加班特別酬金上調一成

病床數目方面，醫管局表示，今個年度已增加574張病床，並預先撥款五億二千萬元予各醫院聯網，及早安排人手及支援配套，應對預期增加的工作量。為進一步鼓勵同事和激勵士氣，醫管局由1月28日起計三個月內， 一次性上調特別酬金計劃的津貼金額10%。

醫管局強調，會繼續聆聽醫護團體及前線員工的意見，並再次感謝前線醫護人員緊守崗位，盡心盡力服務病人。

食衞局局長陳肇始早前的「捱義氣」言論引起爭議。（盧翊銘攝）

病人組織：應更積極引入合格海外醫生、增護士培訓名額

社區組織協會亦發聲明感謝醫護人員的付出，促請政府及醫管局應對醫護人員的過度辛勞有所補償。

協會又建議，為避免經常在流感高峰期出現服務超越負荷的問題，政府及醫管局應盡快增加醫護人員數目，包括更積極引入合資格的海外醫生，增加護士培訓名額。另外，當局應善用公私營合作計劃，以分流公立醫院病人，並加快公立醫院發展計劃，增加病床及服務設施。