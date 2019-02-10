病人組織向財爺送揮春　人日「生日願望」冀增醫療撥款

明日是正月初七「人日」，有病人組織趁新春期間向政府請願，「長期病患者關注醫療改革聯席」約十多名成員，今日(10日)早上在政府總部外張貼寫有訴求的揮春，就月底公布的新一年財政預算案表達「生日願望」，希望政府增加醫療撥款達政府經常性開支兩成。

長期病患者關注醫療改革聯席今（10日）早在政府總部外向財政司請願，高呼口號「生日有願望，身體要健康」。（鄭榕笛攝）

長期病患者關注醫療改革聯席今早在政府總部外向財政司請願，高呼口號「生日有願望，身體要健康」。建議當局增加醫療衛生撥款達政府經常性開支兩成，以改善醫院服務及加強基層醫療健康服務。

組織成員其後將寫有訴求的揮春貼在政總大門，並向當局遞交請願信，由財政司派代表接信。

聯席發言人彭鴻昌指，一般已發展國家的公營醫療衞生開支佔國民生產總值（GDP）約7%，而香港的佔比只有不足3%，認為政府至少要將比率調整達3%至3.5%，即上調衛生開支佔政府經常開支不少於兩成。

組織成員其後將寫有訴求的揮春貼在政總大門，並向當局遞交請願信，由財政司派代表接信。（鄭榕笛攝）

另外組織又提到，2017年發表的施政報告中承諾，每三年為一周期逐步遞增給醫管局的經常性撥款。醫館局過去10年平均開支增長率為7.4%。聯席認為政府應上調增長率至10%。

藥物開支方面，組織指現時撒瑪利亞基金及關愛基金的審查雖已逐步放寬，但獲資助的病人需要承擔最高兩成的財務資源作為墊底費，組織呼籲政府繼續放寬基金審批條件，計算全年可累積收入時以五折計算，並減少病人負擔比率佔財務資源的一成。