【專訪】李國麟拆解醫療爆煲癥結：管理層染上「管理主義」習氣

流感高峰期公立醫院逼爆，病人輪候時間長固然叫慘，前線醫護人員因人手不足亦是苦不堪言，早前發起遊行，控訴「白色巨塔」內的絕望真相。 衛生服務界立法會議員、香港護士協會主席兼公開大學護理及健康學院院長李國麟接受《香港01》專訪時慨嘆，現時前線護士工作環境比80年代自己剛入行時惡劣，因當年的公立醫院運作較務實和靈活，今時今日管理層反而染上「管理主義」的習氣，對前線人員訂立諸多「離地」標準，令前線醫護在人手不足的情況下，更加「綁手綁腳」，難以發揮。 他又指，在學院內指導護士學生時，會明言「標準有10個步驟，一個人面對六個病人自然跟到，但去到現場，一個對十幾個病人，惟有『限米煮限飯』 」；惟公營醫院管理層離開前線後，已忘了初心。

李國麟指，80年代剛入行時，前線醫護同樣面臨資源和人手不足問題，但管理層、病人、前線醫護「拍硬擋」，靈活應變，用自己的方法解決病房內的困境，亦沒有太多僵化標準。（歐嘉樂攝）

公營醫院護士壓力爆煲，「谷爆」走上街頭遊行表達不滿，令公眾再度關注公營醫療體系管理問題。前線護士出身的李國麟憶述自己80年代入行前後，護士亦曾因不滿加薪幅度低及「同工不同酬」等問題上街，但當時與今日有個很大分別，就是管理層與前線人員在「戰場前沿」比較能上下一心。李指，時當公立醫院雖然同樣面對着人手不足問題，但管理層、病人、前線醫護「拍硬擋」，病床緊缺就「用帆布床，『 朝行晚拆』，一條走廊可以加10幾張帆布床，條路太窄，啲護士日日經過啲帆布床，撞到腳都瘀曬，女護士一對絲襪淨係可以用一更，因為一定俾床邊勾爛曬……儀器太遠就搭線，有時唔得咪叫啲後生（病人）換一換床囉。」

管理層心態今非昔比 提升標準「離地」

30年過去，李國麟指，公立醫院人手不足問題仍然存在，但醫院內卻「多咗好多指引、規例、程序、標準……帆布床又話你阻塞消防通道，搭到一地線又話唔符合職安健……」李承認，提高質素並沒有錯，但也要視乎實際情況，否則會弄巧反拙，舉例說：「派藥嗰十個步驟，你跟住佢一步步咁做完第一個，後面排緊隊嗰啲（病人）你點算？」

李國麟感嘆，今時今日管理層染上「管理主義」習氣，對前線人員訂立諸多「離地」標準，令前線醫護在人手不足的情況下，更加「綁手綁腳」，難以發揮。（歐嘉樂攝）

李國麟又提及多年推出的「醫院認證計劃」，該計劃採用多項指標量度醫院服務質素，旨在提升醫療服務水平，計劃的量度範圍包括專科手術服務、臨床指引、醫療物料、藥物安全及醫患溝通等，每4年為一評審周期，「（計劃）原意係好，例如有啲手術室設備以前古靈精怪嘅，你top up（填補）咗俾我哋，大家都會認同，但呢樣嘢漸漸走咗樣，變咗管理層用『 提升水準』做藉口，去逼前線『 交數』。」他指出，管理層往往「用自己手上個check list（清單）要求前線跟住做」，但要求服務提升之時，人手卻沒有作出相應提升來配合，最終許多資深護士心灰意冷之下黯然離去。

促政府釐清醫療發展方向：要「社會主義」就投入資源

為何公立醫院未能大幅增人手？李國麟認為，源頭是醫療政策欠缺長遠規劃，「1990年代楊永強（時任臨時醫管局總監，後任醫管局首位行政總裁）定位好清晰，講到明我哋行社會主義嘅醫療制度（socialist model），大家俾同樣嘅價錢，接受一樣嘅服務，政府預咗要投入足夠資源落公營醫療。」

政府醫療政策缺乏長遠規劃，資源不足，公眾卻對公營醫療有很大期望，李國麟表示，如香港要走社會主義模式的醫療體系，必須有相應資源維持。（歐嘉樂攝）

李國麟強調，自己並非認為某種特定模式一定好，但政府必須選定一條路線去走，而非「逐年批啲……醫院唔知今年請咗人之後，下年會唔會減資源，咁咪唔請人囉」。他說，如果港府希望走資本主義醫療系統的路，讓較有錢的人，可以接受較好的醫療服務，就應該向社會解釋清楚，而不是一方面不願意投入資源在公營醫療，另一方面讓市民對公營醫療有期望，「如果你唔係（socialist model），咁你就唔好揾我笨啦。」

至於有人認為應盡快收回單程證審批權，甚至削減每日150個單程證配額，以減輕公營醫療負荷，李國麟就指，「我哋係一視同仁，但點都好，你有呢個量嘅需求，你就應該俾返相應資源同人手給我。」

引入海外醫護非「原罪」 惟須避免治標不治本

對於本港醫療人手不足，近年有不少人都主張加大力度引入外來人才，填補本地醫護人員的空缺，李國麟身為全港最大護理學院的院長，並不認為本地缺少有志從事護理事業的年輕人，「我哋年年學生人數都好穩定，但啲位係有限，要收爆（超出上限）都有個譜……你話佢地（學生）知唔知入面環境？又點會唔知，有心嚟讀嘅，都預咗。」

對於引入外來護士，李國麟認為並無不可，「你咪考試囉，有人係澳洲讀完嚟考一樣考到。」他不否認內地、或菲律賓等地的護士訓練和護理水準可能比香港差，「但各地做法始終有唔同，大家做嘢有唔同方法，用唔同嘅藥、派藥嘅步驟唔同、行政程序唔同，甚至語言上嘅隔閡，同埋大陸醫院仲有陪人呢，或者好多嘢係家屬做，大家工作範圍同量都唔同，如果你話放寬免試，佢哋嚟到又係咪即刻適應到呢？」他說，制度之下始終要有把尺，「唔可能你扭三分，佢扭五寸。」

李國麟並不執著於是否一定要引入外來醫護人才，因在他眼中，管理問題不真正解決，外來人才，也可以流失。（歐嘉樂攝）

李國麟又指出，如果「管理主義」的問題不解決，待遇不提高，外來護士可能同樣面臨流失問題，「同當地比較，佢可能覺得份收入好客觀，但嚟到香港就係用香港嘅生活成本去洗嗰份糧，加上工作環境壓力大，你又點知佢會唔會做幾年就走咗去呢？」李國麟說，前線護士壓力爆煲，並非引入海外醫護人才就能簡單解決。

李國麟認為，要短期內舒緩問題，首先是要在管理上拆牆鬆綁，「你冇嗰個人手同資源，標準上，你就自量啦。」其次，如果長遠上無法擴大編制，至少也需聘請半職員工，支援全職同事。再者，倘若有專科資格的同事，就算編制上無法以專科護士職位聘請，「都至少加返個point（薪級點）俾人，留返佢做臨床督導都好啊……到時人哋做到冇癮，見到養和（私家醫院）有個專科位，都走啦。」