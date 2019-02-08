【醫療緊張】北區醫院擬擴建增1500床位　區議員：應增加療養服務

本港醫療服務不足，醫護人手短缺已經不是新鮮事。距離內地最近的北區醫院，情況就更為嚴重，因為除了本地居民，也有不少跨區的遊客會使用此醫院的服務。最近醫管局向北區區議會提交文件，解釋北區醫院擴建計劃，有望增加約1,500張病床，舒緩區內醫療服務緊張的問題。

現時醫管局計劃為北區醫院興建一座新醫院大樓，翻新及改建現有大樓和進行內部道路、外部和園景工程。據悉當工程完成後，綠化地帶將會和現有醫院建築和新醫院大樓融合，讓環境變得舒適。預料新醫院大樓可提供約1,500住院和日間病床，相比現時623張住院病床，可容納更多病人。此外，新醫院大樓亦設有急症服務，以及腎臟透析中心和心血管治療中心等專科服務。

北區醫院擴建工程將於本年第一季提交立法會諮詢，若財委會批出撥款，就會開始籌備工作。（資料圖片）

當區區議員何樹光向《香港01》解釋，相關的擴建計劃已經討論多年，如今即將落實，對區內市民確是好事，不過他直指要解決現時醫療服務不足的問題，擴建醫院根本不夠。他指現時北區醫院有大概600張床，將來再加1,500張，可大幅擴大醫院規模，可惜新大樓起碼要等10年以上的時間才可以投入服務，屆時當區人口由2017年的32萬，激增至約40萬，醫療服務將再次追不上人口升幅。「政府應該諗吓加療養服務嘅後續配套，等病人可以唔使塞晒喺醫院。另外再改善工作環境，等醫護人員流失率減低，長遠舒緩問題。」

區議員認為應改善醫院工作環境，減低醫護人員流失率。（資料圖片）

醫管局計劃於本年第一季就北區醫院擴建計劃的籌備工作，諮詢立法會衞生事務委員會，並隨後提交立法會財委會討論，如獲批准撥款，籌備工作將隨即展開。