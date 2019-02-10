團體帶同逾萬簽名到特首辦請願　促政府正視醫療系統面臨崩潰

正值流感高峰期，不少公營醫院爆滿，醫護人員面對沉重的工作壓力。多個團體今日（10日）於特首辦門外請願，要求政府正視醫療系統面臨崩潰的情況，並且建議減少單程證以紓緩問題。

范國威（左一）表示，人口政策是政策之母，若未能制訂長遠人口政策，教育、醫療、房屋等社會福利將難以說起。（鄭子峰攝）

新民主同盟立法會議員范國威聯同多個團體今（10日）於特首辦門外願，眾人高呼「人口爆煲」、「舒緩醫療壓力」等口號，並將收集約1.2萬個簽名貼在特首辦門外。范國威表示，人口政策是政策之母，若未能制訂長遠人口政策，教育、醫療、房屋等社會福利將難以說起。

威爾斯親王醫院放射治療師吳志傑表示，本港公營醫療系統「爆煲」，令有心服務病人的同事承受不必要壓力。他稱有護士無法同時照顧多名病人，因自責而「對住洗手盆喊」，又指放射師原來可以推X光機至病房，惟病房現時如「戰地醫院」一樣，難以推進病房，病人需要過床4次才可照X光。

公院護士朱惠芳則指，兩地文化不同，內地人對香港醫療亦有不同期望。她稱現時病房已面臨逼爆，出現「床貼床」情況，指病床間距離不足3呎，更增加傳染的機會。她表示，現時2名護士與1名病房助理照顧50至60名病人，難以應付抽痰、插喉及接收新症，更有病人因未有護士趕及協助下將尿片掉在地下，要求懷孕的護士執拾，認為逼爆的情況令病人和醫護同感憤怒。