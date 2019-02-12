林鄭拒為葉劉狙擊領展背書：議員以私人條例草案來做比較特殊

新民黨主席葉劉淑儀早前聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。葉劉淑儀稱希望草案能得到跨黨派及特首支持，認為「特首會明白」。 行政長官林鄭月娥今(12日)早出席行會前被問及對私人條例草案的取態，稱「可以理解議員的出發點」，但就不肯為葉劉淑儀背書，明言「以私人條例草案來做這一類工作是比較特殊，所以要很嚴肅處理。」意味着她對草案未開綠燈。

林鄭月娥過去在選舉期間，曾以「三座大山」形容三大民生難題， 當中包括領展問題。（資料圖片／吳鍾坤攝）

林鄭月娥過去在選舉期間，被傳曾私下以「三座大山」形容三大民生難題， 領展、港鐵票價和強積金對冲問題，但上任後卻公開表示對領展問題「有少少束手無策」，因為領展已是商業行為，政府唯有透過地契規管。

行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀聯日前向政府送上「新年禮物」，提出私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅，引起議論。

林鄭月娥今(12日)早回應事件時，稱自己一直關心領展問題，對於有議員嘗試提出私人條例草案以處理問題，可以理解議員的出發點。但就不願為草案背書，反而例舉自已過去打擊領展的措施，如增加不同設施方便居民購物、檢視停車位供應、增建公共街市等。

林鄭月娥更明言，以私人條例草案來做這一類工作「是比較特殊，所以要很嚴肅處理」又指自己未細閱條例草案內容，不便評論。

一般而言，議員提出的私人條例草案能否通過，行政長官的角色具影響力，事關草案內容訂明不得影響公共開支、政治體制或政府運作，而且議員提出前必須得到行政長官書面同意。