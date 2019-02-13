【拖篋棄屍】吳秋北撐修例引渡：完全不擔心要香港移交政治犯

一名19歲香港青年涉於去年於台灣殺害女友後返港，由於案件並非在本港司法管轄區發生，警方無法以謀殺罪將將嫌犯繩之於法，同時香港及台灣無簽訂互相引渡逃犯協議，令疑犯或可逃避法律制裁。保安局昨建議修例，容許當局經特首和法庭許可後，可以向台灣或大陸移交犯人。不過民主派憂慮先例一開，日後有可能令在港的政治犯，有機會被引渡回內地受審。 港區全國人大代表吳秋北今(13日)表示，內地現時法制建設依法治國，「犯咩罪就會用相應控罪檢控，唔會隨便改。」他批評民主派危言聳聽，將修例建議政治化和陰謀化。

吳秋北（中）表示，內地現時法制建設依法治國，「犯咩罪就會用相應控罪檢控，唔會隨便改。」他亦批評民主派危言聳聽，將修例建議政治化和陰謀化。（羅家晴攝）

對於保安局建議修例，撤銷《逃犯條例》中不適用於香港與中國其他地方的限制，容許當局經特首和法庭許可後，可以向台灣或大陸移交犯人。工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，內地現時法制建設依法治國，「犯咩罪就會用相應控罪檢控，唔會隨便改」，故他稱完全不擔心會以政治罪名要求香港移交政治犯。

他批評民主派危言聳聽，將修例建議政治化和陰謀化，指有關修訂能完善機制處理移交安排，現行一次性個案方式處理，程序上較滯後，若然可安排中港兩地作長期協定，隨兩地交往頻繁，會更貼合現時發展。