【拖篋棄屍】泛民反對保安局引渡修例　朱凱廸：變相要台灣棄主權

本港少女潘曉穎一年前與男友陳同佳赴台北共度情人節，期間懷疑遭男友在當地殺害棄屍草叢，男方隨即潛逃折返香港。由於案件並非在本港司法管轄區發生，警方無法以謀殺罪將將嫌犯繩之於法，同時香港及台灣無簽訂互相引渡逃犯協議，令疑犯或可逃避法律制裁，事件至今一年或有新突破，保安局昨（13日）提出修訂法例，使本港可就今次事件一次性引渡疑犯。不過，外界憂慮先例一開，日後有可能令在港的政治犯，有機會被引渡回內地受審。 民主派（13日）今日表示，反對保安局有關修例。毛孟靜認為，修訂中的字眼將台灣涵蓋到中華人民共和國範圍，已非法律用語，而是一種「政治表述」；她又擔心，通過修例會變成「木馬屠城」，讓中國大陸可趁勢將類似林榮基等人士引渡回大陸。她建議，修訂只需改為「香港以外的中國地方（但不包括台灣）」，即可達致相同效果，同時釋除公眾疑慮。 朱凱廸則批評，港府是利用今次台灣兇殺案「過橋」，逼台灣當局承認自己是中華人民共和國一部分；又認為港府修例後，再向台灣提出的協議，在目前台灣的政治氣氛下，難以得到台灣同意。

民主派一致表態，反對保安局就與內地達成引渡協議修例。（資料圖片/梁鵬威攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，反對今次修例，認為修例內容並非法律用語，而是政治表述。她指出，港人對大陸司法制度缺乏信心，會擔心日後有大陸人被安插罪名，而引渡回大陸，而以往內地將政治犯包裝成經濟犯罪並非罕見。她又擔心，修例後按機制，只需特首簽證明書，即啟動引渡程序，繞過立法會，會造成特首一人獨濫大權的情況，令人不能接受。

毛孟靜續表示，對台灣兇殺案受害人深表同情，但不希望修例變成「木馬屠城」，趁勢使中國大陸也可引渡政治犯，並建議有關條例只需改為「香港以外的中國地方（但不包括台灣）」，即可處理今次事件。

公民黨法律界議員郭榮鏗表示，專業議政及公民黨都反對政府嘗試利用台灣兇殺案的機會，與中國內地達成逃犯交換協議，因兩地法制差異太大。但他承認，今次在台灣犯案的謀殺犯於現有機制下逍遙法外，故亦支持與台灣達成疑犯交換安排，但和其他司法管轄區達成安排，必須雙邊政府承認對方是一個獨立司法管轄區。

他補充指，過往在立法會審議同類協議時，需先訂立一套機制，討論包括如何轉移，嫌疑人在當地有何人權保障等，而他認為，有關機制加入台灣沒有問題，只需要和台灣司法部洽談，並承認台灣是獨立司法管轄區，但今次立法會討論文件，對這些要點只是輕輕帶過 ，全部都沒交代詳細。

議會陣線朱凱廸則質疑，保安局與建制派「打龍通」， 利用台灣兇殺事件的悲劇暗渡陳倉，以取巧方法逼香港打開單次性與內地引渡安排的先例。他又指出，修例內容顯然是利用台灣兇殺案「過橋」，逼台灣當局承認自己是中華人民共和國一部分，而「台灣無論咩陣營，都唔會有呢種立場……到最後可能搞完一大輪，人哋都不同你玩。」

民主黨許智峯則認為，今次修例使香港有「打開缺口」的憂慮，會大於對受害人的同情，因修例即使可以幫助受害人，亦同時對市民人身安全帶來危機，認為在政策上需要深思，是否值得因為一宗案件，就破壞香港人享有的自由和安全。

公民黨郭家麒也表示，保安局在操作上有深層次問題，會製造香港與台灣間矛盾，質疑特區政府並非為司法去做，而是為了完成北京方面的「統一夢」，最終只會令台灣對特區政府更厭惡，傷害兩地感情。