葉劉提領展租務管制　區諾軒憂失焦：已售出商場問題應一併處理

新民黨主席葉劉淑儀早前就聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。 議會陣線立法會議員區諾軒今日（14日）出席香港電台節目《千禧年代》時形容，葉劉淑儀的草案是「國王新衣」，好看但又很多流弊，又擔憂措施的可行性。他指，租金管制值得支持，但領展除加租外，還有其他問題應一併處理，包括出售公屋商場予新業主後，商場變成國際學校等非商場用途，以及拆售車位問題。他指，會對葉劉淑儀的草案提出修正案。

區諾軒指，租金管制值得支持，但領展除加租外，還有其他問題應一併處理，包括出售公屋商場予新業主後，商場變成國際學校等非商場用途，及拆售車位問題，他又表示會對葉劉淑儀的草案提出修正案。（資料圖片/梁鵬威攝）

區諾軒表示，規管範圍不應只是領展，因領展將公屋商場出售予私人業主後，可能「仲衰」。

他又指出，公屋商場有社會功能，應讓社區能夠「自足」，服務當區居民，讓居民可負擔日常所需，但現時很多公屋商場在裝修後，變成「死場」、「十室九空」，因領展寧願讓舖位在高租金下空置，或者高價租予連鎖店，加重居民負擔，來保持商場市值。

不過，他就認為葉劉淑儀草案中，修改房委會職能的做法，可能會受到司法挑戰；至於空置稅，領展亦有可能以市場行為規避，例如租出舖位作迷你倉，來讓商場「名義上租晒出去」，卻並非真正服務市民所需。