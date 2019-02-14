【拖篋棄屍】專業議政反對修例 　莫乃光憂或觸發外資撤資

因應香港少女早前在台灣被港人殺害事件，政府建議修改引渡安排，據保安局提交立法會保安事務委員會的文件，建議將《刑事事宜相互法律協助條例》和《逃犯條例》訂明不適用於「香港與中國其他部份」之間的條文刪除，令人擔心修例後，內地當局透過條例把香港政治犯送到中國境內受審。 專業議政今天（14日）舉行傳媒聚會，談及修例爭議，資訊科技界莫乃光稱，有大型外資公司透過美國商會表達對事件關注，擔心在港營商也會被引渡回國內受審。莫乃光直指，這並非單單法律問題，亦會波及香港經濟，觸發外資撤離本港。

談及修例爭議，資訊科技界莫乃光稱，有大型外資公司透過美國商會表達對事件關注，擔心在港營商也會被引渡回國內受審。(吳倬安攝)

莫乃光表示，修例消息公布後一天，已經馬上有消息稱，有大型和港人耳熟能詳的外資公司，透過美國商會反映對修例關注。他坦言理解外資公司的擔憂，因過往有外資公司人員亦因在內地發生商業糾紛，被內地當局拘捕，「難怪人哋會有咁嘅Concern（關注）」。莫乃光直指，這並非單單是法律問題，亦會波及香港經濟，觸發外資撤離本港，「真係會影響我哋嘅經濟！」

公民黨法律界議員、專業議政郭榮鏗表示，昨天就條例與保安局局長李家超會面，會上該黨提出多項建議，包括設日落條例，保安局皆不接受這些建議。他批評中央和政府借台灣事件，「乘機做這塊最大的防火牆」；又認為法院未必可以把到關，「明顯嘅政治檢控可以做到，但問題係未必用政治原因檢控，可以話佢逃稅都得」。據了解，專業議政各議員將反對有關修例建議。

專業議政6名議員與醫學界陳沛然今天與傳媒舉行聚會，他們表示今天將去信特首林鄭月娥，冀在《預算案》公布與林鄭會面，就嚴峻的醫療問題、長者綜援和教育問題，向林鄭反映意見。被問到中聯辦將回請立法會議員，民主派議員全數杯葛，郭榮鏗強調，與中聯辦交流持開放態度，但純粹吃飯就沒有興趣。