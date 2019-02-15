【拖篋棄屍】梁美芬讚內地司法正改善　審訊有直播：少少似立法會

香港女子在台灣被拖篋棄屍案發生至今一年，港府建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，希望以一次性「個案移交」安排引渡疑犯。公民黨立法會議員郭榮鏗日前指，保安局承認刪除有關移交逃犯中「不適用於香港以外的中國其他地方」的字眼，是為與內地簽署移交逃犯的協議「鋪路」，但有專欄指保安局不滿郭榮鏗錯誤引述。 郭榮鏗在商台節目《在晴朗的一天出發》上堅持說法，又指保安局局長可在今天的立法會會議上反駁，承諾非鋪路，「我馬上收聲」。經民聯梁美芬的理解亦與「一次性」安排說法有出入，稱印象中是「將來有系統的安排」處理類似案件。 梁美芬在節目中，讚揚內地司法系統正在改善：「撇開所謂政治（罪），絕大部分都可以BROADCAST，parties（持份者）、雙方當時人可以睇住點審，有少少似我哋立法會。」

保安局提出修訂移交逃犯的兩條法例，建議用一次性個案方式處理包括內地及台灣當局的移交逃犯要求，惟梁美芬稱，印象中是「將來有系統的安排」處理類似案件。（資料圖片／高仲明攝）

郭榮鏗在電台節目上堅持，認為保安局今次修例是為與內地簽署移交逃犯的協議鋪路，又挑戰保安局局長李家超能否許下承諾：「如果你係無意同內地簽署一個引渡協議，你局長今日係立法會10點9開會，你可以馬上講我無意係咁樣，郭榮鏗你錯啦，我馬上收聲，如果你唔係可以咁承諾的話，你唔係鋪路係咩？搭橋呀？」

梁美芬則指，李家超曾多次邀請她，但她不在港，所以雙方暫時只有簡單溝通，而以她印象，修例後將會有系統的安排處理引渡問題：「我講唔到佢哋（郭榮鏗和保安局）之間嘅爭論，第一我唔在場；第二，我暫時理解，應該會係一個比較將來有系統嘅安排。」她之後亦重申，修例應非只談「case by case basis」（逐件案例處理），希望當局交代。

立法會議員郭榮鏗在2月13日與保安局局長李家超會面，引述對方表示，當局正與內地商討逃犯安排協議。（資料圖片／羅君豪攝）

建制派認為修例訂明是否引渡犯人的最終決定權在法庭手裏，可確保犯人的人權。郭榮鏗表示不同意，指法官只負責審案，非查案，亦非包公，「冇展昭可明查暗訪」：「如果擺到件案話佢逃稅或者經濟犯罪、詐騙等等，最緊要送到返去係咪真係只告佢瞞稅，定係送到返去困你３、５、７年，跟住之後告你顛覆國家罪、違反國家安全等？」他質疑一旦如是，特區政府不會要求內地送該犯人回港。

梁美芬則提議，可考慮立法會有權再討論引渡個案，或者類似陪審團的小組亦可商討引渡安排，避免出現以經濟罪名包裝的政治犯罪。她強調，內地司法系統正在改善：「除開所謂政治（罪），絕大部分都可broadcast（廣播），parties（持份者）、雙方當時人可以睇住點審，有少少似我哋立法會。」郭榮鏗隨即嘲諷，雖然今年是豬年，「你都唔好當我係豬啦」，他指由於出現律師被打壓等事件，不相信內地有公平審訊。